Jon Jones termine Alexander Gustafsson en revanche

Peu de gens ont poussé Jon Jones plus fort qu’Alexander Gustafsson à l’UFC 165. Mais, dans leur match revanche de leur premier grand affrontement historique, Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a affirmé sa domination avec une démonstration clinique.

La première rencontre entre le duo est toujours considérée comme l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC. Alors que beaucoup pensaient initialement que Jones passerait par un autre adversaire, Gustafsson a prouvé le contraire en se tenant face au champion, et l’a même emmené sur le tapis. Le grand Suédois a blessé et ensanglanté Jones alors que les deux se battaient pour cinq rounds exténuants. Mais finalement, c’est Jones dont la main a été levée après un combat que certains observateurs ont estimé qu’il aurait pu perdre. À ce jour, c’est sans doute le combat le plus difficile que Jones ait jamais subi dans l’octogone.

Mais Jones aurait l’occasion de faire taire les sceptiques lorsque la paire devait se rencontrer à nouveau pour le titre vacant des poids lourds légers de l’UFC plus de cinq ans plus tard à l’UFC 232.

Le match s’est déroulé de manière très différente de leur première rencontre, car Jones a cherché tôt à utiliser le corps à corps efficacement, en jetant les genoux et les coudes dès que Gustafsson a tenté de sortir. Gustafsson a lancé quelques coups de pied de jambe tôt, alors que les deux coups échangés de l’extérieur.

Au Round 2, les deux combattants ont continué à échanger, Jones mélangeant son attaque des jambes au corps. Un coup de œil accidentel de Gustafsson a provoqué une interruption de l’action, mais le combat a repris peu de temps après. Gustafsson s’est ouvert avec ses frappes alors qu’il cherchait à accélérer le rythme, et a trouvé une maison pour ses tirs à de nombreuses reprises. Mais alors que “The Mauler” était à la recherche de têtes, la concentration de Jones sur les jambes du Suédois a commencé à porter ses fruits, le mouvement de Gustafsson étant clairement affecté par la fin de la manche.

Puis, 30 secondes après le troisième tour, Jones a tiré pour un démontage parfaitement synchronisé qui a marqué le début de la fin pour Gustafsson. De la demi-garde, au contrôle latéral, à son crucifix breveté, et enfin à la monture arrière, Jones a magnifiquement effectué une transition et a laissé tomber de nombreux coudes de manière agressive jusqu’à ce que l’arbitre Mike Beltran, décide qu’il en avait vu assez et a annulé le combat.

Ce fut une victoire beaucoup plus définitive pour Jones alors qu’il clôturait le chapitre, enfouissait la rivalité et ne laissait aucun doute sur sa supériorité alors qu’il récupérait le bracelet de 205 livres de l’UFC.

Jones revient à l’action le 8 février, quand il met son titre en jeu contre le concurrent invaincu Dominick Reyes dans l’événement principal de l’UFC 247 à Houston.

En attendant, regardez la vidéo ci-dessus pour récapituler les performances dominantes de Jones.

