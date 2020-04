Jon Jones transmet le match revanche de Dominick Reyes, se sentant comme «faire éclater des cerises en Pologne»

Il semble que Dominick Reyes ait eu raison de dire que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, est le seul obstacle sur le chemin d’une revanche potentielle.

Jones, qui a rencontré des problèmes juridiques à la fin du mois dernier, a battu Reyes par décision unanime à l’UFC 247 plus tôt cette année. Malgré la défense du titre en cinq rounds, beaucoup pensent que Jones a en fait perdu le combat et Reyes mérite de détenir la ceinture de 205 livres.

Depuis qu’il a vu son premier tir du titre de l’UFC s’échapper sur les tableaux de bord des juges, Reyes a fortement fait pression pour une revanche avec «Bones». Bien que ses efforts soient justifiés et semblent avoir convaincu les cuivres de l’UFC, Jones ne prend pas exactement l’appât.

Au lieu de cela, Jones continue de viser la montée en puissance du concurrent léger et lourd Jan Blachowicz, qui a consolidé sa valeur du coup de tête avec une récente victoire en TKO sur Corey Anderson (voir ICI). Jones a envoyé un message aux masses hier soir via Twitter, suggérant qu’il en avait fini avec Reyes et préférait aller faire éclater des cerises en Pologne, qui est bien sûr le pays d’origine de Blachowicz.

Maintenant, j’ai peur d’un bon combat de chiens? Je suis presque sûr que je l’ai raccompagné pendant 25 minutes d’affilée quand nous nous sommes battus. Une chose étant d’être le champion du monde, vous devez rechercher de la viande fraîche sur tous les sols. J’ai envie d’en faire sauter en Pologne, je n’ai pas encore eu ça. pic.twitter.com/frnLyFUkN1 – Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 avril 2020

“Maintenant, tout à coup, j’ai peur d’un bon combat de chiens? Je suis presque sûr que je l’ai raccompagné pendant 25 minutes d’affilée quand nous nous sommes battus. Une chose étant d’être le champion du monde, vous devez rechercher de la viande fraîche sur tous les sols. J’ai envie d’en faire sauter en Pologne, je n’ai pas encore eu ça », a écrit Jones.

Reyes n’a pas tardé à répondre, envoyant le message Instagram suivant à Jones:

“Comme vous pouvez le voir clairement ici, je suis vicieusement descendu!” a écrit Reyes.

Alors que beaucoup d’entre nous aimeraient voir Jones se retourner contre Reyes, vu qu’il a donné au champion de sérieux ennuis lors de leur première rencontre, la perspective de «Bones» se confrontant à la puissance d’un coup de poing de Blachowicz est très intéressante. Jones s’est comporté contre des artistes à élimination directe comme Alexander Gustafsson et Thiago Santos, mais Blachowicz a découvert quelque chose de spécial au cours des derniers combats et semble être un homme en mission.

Cela dit, l’UFC pourrait très bien décider de réserver Jones contre Reyes 2 et laisser Blachowicz capturer une victoire de plus à l’intérieur de l’Octogone. Mais avec une fiche de 7-1 lors de ses huit dernières apparitions à l’UFC, qui comprend cinq bonus après combat et quatre finitions tout aussi impressionnantes, il peut être difficile de refuser sa place à Blachowicz, surtout si Jones est prêt à prendre le spectacle sur la route en Pologne.

Alors que l’UFC commence à ouvrir ses portes à partir du 9 mai, les fans de combat devraient commencer à entendre des nouvelles du prochain adversaire de Jones. Le champion doit évidemment servir son plaidoyer actuel avant de revenir dans la cage, mais “Bones” pourrait finir par se battre encore deux fois en 2020. Nous ne savons tout simplement pas quel est le meilleur concurrent suivant.