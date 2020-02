Jon Jones vise Corey Anderson tout en faisant l’éloge de son adversaire de l’UFC 247, Dominick Reyes

Image: Jon Jones sur Instagram

Jon Jones a pris pour cible le concurrent de l’UFC Lightweight, Corey Anderson, faisant l’éloge de son adversaire de l’UFC 247, Dominick Reyes.

Ce week-end verra le retour de l’homme que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps: Jon Jones. Cependant, alors qu’il se concentre peut-être sur Reyes qui a été sur une oreille absolue au poids lourd léger ces dernières années, Jones ne peut s’empêcher de faire apparaître quelques adversaires qui pourraient apparaître sur la route.

Au cours de la conférence téléphonique de l’UFC 247 au début de la semaine, Jones a dit ce qui suit au sujet d’un combat potentiel avec le Corey Anderson susmentionné.

“C’est un grand combat pour moi, juste parce qu’il est invaincu et qu’il est le gars le plus dur ici en ce moment”, a déclaré Jones (via MMA Junkie). «Nous avions le choix entre combattre Corey Anderson ou Dominick Reyes. C’était la conversation que j’ai eue avec l’UFC, et j’ai choisi Dominick Reyes parce que moi et mes entraîneurs avons regardé Corey se battre et regardé Dominick et nous avons vu que Dominick finissait les gens.

“J’aime ce gars. J’aime Corey Anderson, et il peut se battre pendant 25 minutes et correspondre à mon cardio. Mais Corey Anderson ne termine pas vraiment les gens comme ça. Dominick peut finir les gens, ce qui est beaucoup plus un défi, beaucoup plus effrayant d’un combat. Et c’est exactement pourquoi je l’ai fait. “

Alors que Jones a raison de suggérer que Reyes est capable de finir les gens de manière impressionnante, il en va de même pour Corey Anderson. Il a réussi à faire dérailler le train hype de Johnny Walker à l’UFC 244 à New York, terminant la perspective brésilienne en un peu plus de deux minutes au premier tour.

Si Jones dépasse Reyes et Anderson termine Jan Blachowicz dans son prochain combat, alors les étoiles peuvent s’aligner pour qu’elles se rencontrent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.