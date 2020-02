Jon Jones vs Dominick Reyes aperçu vidéo de combat complet pour l’événement principal UFC 247 PPV

Le champion des poids lourds légers Ultimate Fighting Championship (UFC), Jon Jones, défendra sa sangle de 205 livres contre Dominick Reyes, prétendant à la première division, dans le prochain événement principal de l’UFC 247 à la carte (PPV) CE SOIR (samedi, février). 8, 2020) à l’intérieur de Toyota Center à Houston, Texas.

Jones (25-1, 1 NC) fait son retour dans l’Octogone après avoir survécu à Thiago Santos à l’UFC 239 en juillet dernier. Reyes (12-0), quant à lui, vient de détruire son premier tour de l’ancien champion des poids moyens, Chris Weidman, à l’UFC sur ESPN 6 à ​​Boston.

Découvrez leur aperçu vidéo ci-dessus.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

