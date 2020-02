Jon Jones vs Dominick Reyes s’affrontent – UFC 247

Jon Jones a une fois de plus prouvé qu’il était le meilleur combattant du monde hier soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, au Texas, alors qu’il a survécu au concurrent anciennement invaincu Dominick Reyes au mélodie d’une victoire unanime. Jones a également établi un nouveau record à l’UFC avec sa 14e victoire de titre consécutive.

Reyes sortit en se balançant et pressa immédiatement Jones. Jones répliqua et put trouver rapidement sa portée. Reyes est revenu avec des coups de poing solides dans le tuyau et des coups de pied dans les jambes. “Devastator” a ensuite laissé tomber Jones d’un coup de poing au corps, mais le champion s’est immédiatement relevé. Jones trouverait une maison pour un coup de tête avant la fin du tour.

Plus de pression et de cadence élevée de Reyes dans la deuxième image alors qu’il précipitait Jones avec des combos, mais le champion a oscillé et s’est frayé un chemin autour des tirs. Reyes a finalement semblé fatigué et lent alors que Jones a avancé avec une variété de tirs. Jones est resté occupé, malgré un uppercut tardif de Reyes, et a finalement commencé à contrôler le combat.

Au troisième tour, Reyes a marqué quelques coups de tête de plus. Jones l’a mangé une fois de plus et a continué d’avancer contre la combinaison occasionnelle de Reyes. Reyes a recommencé à ralentir mais a mélangé un autre uppercut fort pour vérifier le champion. Jones obtiendrait partiellement un coup de pied sautant à la fin du tour.

Reyes a sorti des bombes au quatrième tour et a forcé Jones à battre en retraite. Jones finirait par travailler pour un démontage le long de la cage uniquement pour que Reyes se relève. Jones est allé au corps à corps pour décrocher une courte attaque et fatiguer encore plus Reyes. Reyes a continué à se balancer, mais Jones a commencé à le séparer en cas de combinaisons, de coups de pieds, de coups de corps et de coups de tête.

La cinquième et dernière image a vu Reyes atterrir quelques premiers coups de corps avant que Jones ne revienne à sa lutte. Reyes a de nouveau défendu et a ensuite marqué quelques tirs au-dessus. Le champion a répondu avec des coups de pied au corps et aux jambes, alors qu’un Reyes fatigué faisait marche arrière autour de la cage. Jones atterrirait un méchant coup de pied rotatif sur le corps avant de suivre Reyes avec plus de coups de pied pour clôturer l’événement principal.

Au final, c’est Jones qui a fait le plus de dégâts en 25 minutes pour mériter le hochement de tête unanime.

Découvrez les faits saillants de la vidéo de combat complète ci-dessous gracieuseté de l’UFC / ESPN:

