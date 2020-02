Jon Jones vs.Stipe Miocic: les cotes du pari publiées

Des cotes de paris ont été publiées pour un super-combat potentiel entre le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones et le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic.

Après que Jones a vaincu Dominick Reyes de manière controversée à l’UFC 247 avec une victoire à l’unanimité, la question est maintenant de savoir qui Jones se battra ensuite. Il reste la possibilité d’une revanche entre les deux, ou peut-être que Jones pourrait combattre le vainqueur de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. Mais il existe également la possibilité d’un super-combat entre Jones et Miocic.

L’argument que la plupart avancent actuellement est que Jones devrait rester à 205 livres après avoir tant lutté contre Reyes et Thiago Santos lors de ses deux derniers combats. Mais l’autre côté de l’argument est qu’il est peut-être préférable pour Jones de passer au poids lourd et de gagner beaucoup d’argent pour un super-combat avec Miocic.

Le bookmaker en ligne Sportsbook a publié des cotes potentielles pour un superfight Jones vs Miocic. Découvrez-les ci-dessous (via BestFightOdds).

Événements futurs: Jon Jones (+130) contre Stipe Miocic (-160) https://t.co/VO30HT1Mz6 @JonnyBones

– BestFightOdds (@BestFightOdds) 12 février 2020

UFC Futures Odds

Stipe Miocic -160

Jon Jones +130

Miocic a ouvert en tant que favori des paris de -160. Cela signifie que vous devrez parier 160 $ ​​sur Miocic pour gagner 100 $. Jones a ouvert comme un outsider de paris +130. Cela signifie qu’un pari de 100 $ sur Jones gagnerait 130 $.

Il est très rare de voir Jones ouvert en tant qu’outsider. Il est presque toujours un grand favori des paris dans ses combats, mais après deux victoires décisives contre Reyes et Santos, de nombreux parieurs sont à terre. S’il devait passer au poids lourd pour combattre Miocic, ce serait sans doute le combat le plus difficile de la carrière de Jones, et c’est pourquoi il est l’opprimé ici.

Sur qui parieriez-vous dans un combat potentiel entre Jon Jones et Stipe Miocic?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.