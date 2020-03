Jon Tuck accusé d’agression sexuelle, aurait dit à la victime “ personne ne peut le savoir à cause de mon travail ”

L’ancien combattant léger de l’UFC et du Bellator Jon Tuck a été accusé cette semaine d’une agression sexuelle présumée à Guam, son pays natal.

Selon un rapport du Pacific Daily News de Guam, Tuck aurait violé une femme de 21 ans à l’extérieur d’un restaurant à Tumon le 4 mars aux petites heures du matin. La femme a déclaré à la police qu’elle avait quitté le restaurant lorsque Tuck l’a saisie par le poignet et lui aurait dit «ne vous inquiétez pas» quand elle lui a demandé où ils allaient.

Selon des documents judiciaires, la femme pensait qu’ils allaient fumer, mais Tuck l’a emmenée à l’extérieur d’un bâtiment et aurait procédé à son viol. La femme raconte qu’après l’avoir violée, il lui a dit qu’il s’appelait Jon Tuck et que «personne ne peut le savoir à cause de mon travail». La femme est ensuite retournée au restaurant et a rencontré un ami, qui a confronté Tuck en vidéo sur ce qui venait de se passer. Il y a des séquences vidéo de Tuck disant que les deux «ne faisaient que jouer».

La jeune femme qui aurait été violée était en larmes et aurait dit à ses amis que c’était Jon Tuck qui l’avait violée. Selon l’article, “Tuck est accusé de quatre chefs d’accusation de délits sexuels au troisième degré en tant que délits au deuxième degré et de deux chefs de délits sexuels au quatrième degré en tant que délits.” Tuck a depuis été libéré sous caution de 20 000 $ et est actuellement assigné à résidence.

Tuck, un ancien combattant de l’UFC et du Bellator, est l’un des athlètes les plus célèbres de Guam. Il a participé à l’UFC de 2012 à 2018 et a établi un record de 4-5 dans l’Octogone, avec sa victoire la plus notable sur Takanori Gomi en 2017. Il a également perdu des combattants tels que Kevin Lee et Drew Dober. Après que l’UFC a sorti Tuck en 2018, il a signé avec Bellator et a récemment battu Ryuichiro Sumimura à la carte du réveillon du Nouvel An de Bellator et RIZIN. Bellator n’a pas encore fait de déclaration sur le statut de Tuck avec la promotion.

