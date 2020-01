Jonathan Martinez contre Andre Ewell ciblé pour l’UFC 247

Image via @ daii42 / .

Un match passionnant de poids coq entre Jonathan Martinez et Andre Ewell semble se diriger vers le Lone Star State.

Des sources ont confirmé à BJPENN.com que le match devrait avoir lieu à l’UFC 247. L’événement se déroulera le 8 février au Houston Center de Houston, Texas et comportera deux combats pour le titre mondial, titré par Jon Jones défendant la lumière UFC titre de poids lourd contre Dominick Reyes.

Après avoir abandonné ses débuts dans l’Octogone à court préavis à Andre Soukhamthath à l’UFC Moncton en octobre 2018, Martinez, 25 ans, a remporté des victoires consécutives. À l’UFC 234 en février dernier, “Dragon” a décroché sa première victoire à l’UFC via une décision unanime sur Wuliji Buren. Un peu plus de cinq mois plus tard, Martinez a ouvert beaucoup d’yeux avec un KO désagréable au troisième tour contre Pingyuan Liu à l’UFC Sacramento. Martinez, formé par Factory X, tentera de remporter trois victoires consécutives dans son État d’origine, le Texas.

Ewell cherchera à retrouver ses voies gagnantes lorsqu’il reviendra dans l’Octogone le mois prochain. “Daii” a fait ses débuts à l’UFC en septembre 2018 à Sao Paulo, au Brésil, en battant l’ancien champion des poids coq Renan Barao par décision partagée. Après avoir subi une perte de soumission face à Nathaniel Wood à l’UFC 232, Ewell, 31 ans, a remporté une décision unanime contre Anderson dos Santos à l’UFC Greenville en juin dernier. Dans sa dernière apparition, le natif de Californie a affronté Marlon Vera à l’UFC Tampa, perdant le combat via TKO au troisième tour.

Avec l’ajout du combat entre Martinez et Ewell, voici comment l’UFC 247 se présente actuellement:

Jon Jones contre Dominick Reyes – combat pour le titre des poids lourds légers

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – lutte pour le titre des poids mouches des femmes

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Juan Adams contre Justin Tafa

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Trevin Giles contre Antonio Arroyo

Alex Morono contre Dhiego Lima

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Miles Johns contre Mario Bautista

Jonathan Martinez contre Andre Ewell

Domingo Pilarte contre Journey Newson

Selon vous, qui gagnera ce match Jonathan Martinez contre Andre Ewell prévu?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.