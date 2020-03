Jones arrête McColgan pour remporter le titre des poids légers

Le Gallois invaincu Mason Jones a saisi l’occasion le plus grand soir de sa carrière pour remporter le titre vacant des poids légers Cage Warriors au Cage Warriors 113 à Manchester.

L’événement s’est déroulé dans une arène BEC pratiquement vide, après avoir été déplacé du lieu d’origine de l’émission à Londres en raison de préoccupations concernant la pandémie de COVID-19.

Mais le manque de soutien des fans dans les tribunes n’a certainement pas semblé affecter les performances des combattants, qui ont servi une succession de combats divertissants tout au long de la carte. Mais sans aucun doute le plus grand vainqueur de la soirée a été Jones (9-0), surnommé “The Dragon”, qui a arrêté Joe McColgan, d’Irlande du Nord, au premier tour de leur combat pour le titre en cinq manches dans le co-événement principal de la nuit.

Jones et McColgan (6-3-1) sont sortis tous les deux de la cloche d’ouverture, puis se sont accrochés contre la clôture, où Jones a marqué avec une succession de genoux à la cuisse de l’Irlandais du Nord. McColgan a ensuite menacé de s’étouffer alors que le couple s’est finalement séparé et est revenu au stand-up.

Avec le combat de retour dans le domaine de la frappe, Jones a marqué régulièrement avec des coups de pied à la jambe de tête de McColgan, tandis que le «SBG Hunter» a riposté avec un gros genou au menton de Jones. Mais ce devait être un genou de Jones qui a fait la différence lorsque le Gallois a déchargé un barrage de coups de poing sur son adversaire contre la clôture, puis a posé un puissant genou et par la garde de McColgan pour l’envoyer s’écraser sur la toile.

Jones est intervenu rapidement et a appliqué la touche finale au combat avec de lourdes frappes au sol alors que l’arbitre Rich Mitchell a arrêté le combat à la marque de 2:51.

«The Butcher» est ensanglanté, mais obtient toujours la victoire

L’événement principal de la soirée a vu une paire de piliers de l’UFC s’affronter, et cela s’est rapidement transformé en bain de sang alors que Bartosz Fabinski a été démoli au premier tour, mais s’est battu pour remporter la décision unanime de gagner contre l’Anglais Darren Stewart.

La pression vers l’avant de Fabinski l’a vu marquer un retrait au premier tour, mais un coup de coude à la tête a laissé Fabinski avec une méchante coupure au-dessus de son oreille qui a saigné pendant le reste du combat. Malgré sa blessure, Fabinski a utilisé sa pression maximale pour conserver l’avantage au cours des deux premiers rounds tout en gardant Stewart largement sur le dos et en annulant la menace de frappe du Britannique.

Stewart a renversé la vapeur au début de la ronde 3 alors qu’il marquait un grand retrait, mais il n’a pas pu capitaliser car Fabinski a utilisé son jeu au sol pour revenir en première position et moudre sur «The Dentist» pendant la majorité de la ronde. .

La frustration a été écrite sur tout le visage de Stewart alors qu’il luttait pour se remettre sur ses pieds, mais c’est «The Butcher» qui a cimenté la victoire avec un grand retrait de fin de round pour mettre le sceau sur une victoire de décision unanime avec des dizaines de 30-27 sur les trois tableaux de bord.

«L’ours» refuse d’être «ensaché et étiqueté»

Deux des surnoms les plus bizarres de la nuit se sont affrontés lorsque le Français David Bear a affronté Nathan Jones dans une bataille entre “The” Bear et “Mr. Sac et étiquette. ” Au final, c’est l’Ours de France (9-1) qui a remporté une décision unanime après avoir dominé les échanges au cours d’une bataille exténuante en trois rondes aux poids mi-moyens.

Bear a commencé à travailler à l’extérieur, en utilisant ses coups de pied bas contre Jones (13-10), qui cherchait à accélérer le rythme lors des premiers échanges. Mais c’est le Français qui a semblé avoir le meilleur sur la frappe en intervenant et en se connectant avec un bon timing lors du premier tour.

Mais avec les deux hommes réputés pour leurs capacités de tapis, ce n’était qu’une question de temps avant que l’action n’atteigne le pont, et c’est Bear qui a atterri le démontage et est passé au contrôle latéral alors qu’il cherchait à s’affirmer sur le tapis. Jones a intelligemment évité un étranglement bras-triangle, mais dans sa tentative de s’éloigner du danger, il est tombé dans un étranglement à guillotine lorsque le klaxon a sonné pour terminer la manche.

Bear a dominé le contrôle supérieur au cours de la manche 2, car il a étouffé le jeu de soumission de Jones en restant lourd et compact depuis la première position tout au long de la manche du milieu, laissant Jones ayant besoin de quelque chose de gros lors de la manche finale pour tourner le combat en sa faveur.

Au début de la ronde 3, le Britannique est sorti agressivement et s’est connecté avec un gros droit renversé qui a stupéfait Bear. Mais, une fois de plus, le Français a réussi à amener le Britannique sur le tapis et, après avoir intelligemment évité la tentative de Jones de verrouiller un étranglement triangulaire, il est revenu aux commandes latérales et est retourné à une position dominante sur le tapis. Jones a réussi à inverser la position, mais n’a pas été en mesure de verrouiller la finition dont il avait besoin alors que le combat allait jusqu’aux tableaux de bord, Bear prenant les trois tours des trois tableaux de bord pour remporter le blanchissage.

“The Baddy” met fin à une interruption de 18 mois avec un arrêt rapide

L’ancien champion des poids plumes de Cage Warriors, Paddy Pimblett (15-3), a semblé deux fois près de s’assurer un étranglement à l’arrière, mais a finalement échangé des soumissions contre des frappes pour marquer une première ronde à son retour à l’action.

Une combinaison de blessures et de retraits de combattants a conspiré pour laisser Pimblett sur l’étagère au cours des 18 derniers mois, mais le bouillonnant natif de Liverpool était déterminé à faire une déclaration à son retour à Manchester contre son adversaire à court préavis Decky Dalton (11-5), et c’est ce qu’il a fait.

Dalton a commencé à chercher à frapper, mais après avoir glissé au sol lors d’une tentative de coup de pied, Pimblett a bondi et a assuré que l’Irlandais ne reviendrait pas sur ses pieds avant la fin du combat.

Lorsque Dalton a glissé, Pimblett a immédiatement pris le dos de Dalton, a sécurisé un triangle corporel et a travaillé un étranglement à l’arrière alors qu’il chassait une arrivée de soumission précoce. Dalton a durci la première tentative de soumission, puis a frustré la tentative de suivi de Pimblett alors que le Scouser cherchait à verrouiller l’étouffement lors de la deuxième demande.

Mais, après que Dalton ait survécu à nouveau, Pimblett a changé de vitesse, a renversé Dalton sur son front, l’aplati sur le tapis et l’a laissé voler avec de grandes frappes au sol jusqu’à ce que l’arbitre Rich Mitchell intervienne pour arrêter l’action à la marque de 2:51.

Full Cage Warriors 113 résultats incluent:

CARTE PRINCIPALE (17 h HE)

Bartosz Fabinski bat. Darren Stewart par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Mason Jones bat. Joe McColgan via TKO (genou et coups de poing) – Tour 1, 4:40

David Bear bat. Nathan Jones par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Paddy Pimblett bat. Decky Dalton via TKO (frappes au sol) – Tour 1, 2:51

CARTE PRELIMINAIRE

Perry Goodwin bat. Steve Aimable via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Coner Hignett bat. Darren O’Gorman via KO (coup de poing) – Tour 3, 2:12

Adam Amarasinghe déf. Jake Bond par KO (genou et coup de poing) – Tour 1, 4:59

Jamie Richardson bat. Matthew Bonner via décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

James Hendin bat. Kris Edwards via décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Aidan Stephen bat. Jack Collins via TKO (coudes) – Tour 1, 1:24

Kingsley Crawford bat. Lewis Monarch via la soumission (étranglement triangle) – Round 2, 2:45

.