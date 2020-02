Jones contre Reyes ou Jones contre Blachowicz?

Jan Blachowicz Il a récemment proposé une idée intéressante pour clarifier l’image du Championnat du monde de poids semi-complet de l’UFC. Mais nous ne croyons pas que Dominick Reyes d’accord avec lui. L’entreprise devra prendre la décision, car ils ne parviendront pas à un accord qui les plaise à tous les deux.

Joe Rogan choisit … Jones vs Reyes 2

Ils peuvent demander Joe Rogan par votre avis Parce que le commentateur Il est clair qui veut le prochain adversaire de Jon Jones pour le titre. Voyons ce qu’il en a dit dans de récentes déclarations sur le podcast Fight Companion.

“Je suis ravi de voir le match revanche (Jones vs Reyes). Je pense que Dominick Reyes serait encore meilleur dans un deuxième combat. Je pense qu’il a maintenant réalisé que tout est question de continuer à avoir de l’énergie aux troisième, quatrième et cinquième tours. Maintenant qu’il est au sommet de la montagne et a combattu avec le dragon, je pense que ce serait encore mieux. J’aimerais aussi voir ce que Jon Jones fait dans le match revanche. »

La vérité est que le monarque est généralement meilleur dans ses matchs. Tellement Daniel Cormier comme Alexander Gustafsson ils étaient des rivaux moins coriaces pour lui dans les deuxièmes combats. Peut-être que la même chose arriverait avec Reyes. Cela devrait être vu.

Quant à Reyes, n’a jamais eu de revanche, donc nous ne savons pas comment il agit la deuxième fois qu’il affronte le même adversaire.

Lecteurs, êtes-vous d’accord avec Joe Rogan sur Jones vs Reyes 2?