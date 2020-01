Jones-Cormier 1er combat (sans compter les presseurs)

Ils ont lancé des jurons, des cadres et des chaussures – et ce n’était que la conférence de presse d’avant-combat.

Puis, le 3 janvier 2015, les deux meilleurs poids lourds du monde sont finalement entrés dans la cage à l’UFC 182 dans une bataille pour la suprématie qui opposerait leurs styles et personnalités opposés – en fait, leurs façons d’être complètement différentes – les uns contre les autres.

Cela at-il réglé quoi que ce soit? Oui et non. Jon Jones était toujours le champion des poids légers de l’UFC à la fin. Daniel Cormier est rentré chez lui avec la première perte de sa carrière professionnelle. Tout espoir qu’ils pourraient enterrer la hache de guerre et finir par devenir des amis improbables s’est évaporé lorsque Jones a participé au spectacle post-événement FOX Sports 1 pour exprimer son sincère espoir que Cormier «pleurait quelque part en ce moment», ce qu’il était en fait.

Ce qui paraissait d’abord être la fin d’une rivalité amère s’est plutôt avéré être la fin du début. En quelques mois, Cormier serait champion et Jones serait emprisonné. Et le carrousel n’avait toujours pas fini de tourner.

L’histoire de la naissance de cette grande rivalité est si stupide qu’elle doit être vraie. Selon les deux hommes, ils se sont affrontés pour la première fois dans les coulisses d’un événement de l’UFC en 2010. Cormier était le lutteur olympique nouveau en MMA et concourant en tant que poids lourd. Jones était le prodige sur son chemin vers le titre UFC des poids lourds légers.

“Je suis venu vers (Cormier) avec un grand sourire sur le visage”, se souvient Jones plus tard. “C’est un autre gars noir dans le sport, et j’ai ressenti le besoin de lui dire bonjour, et j’étais comme” Hé mec, j’ai entendu dire que tu es un grand catcheur “et tout ça. Et il dit “Ouais, ouais, tu ne sais pas qui je suis?” Je dis “Non, je ne sais pas qui tu es, mais mes entraîneurs me disaient que tu luttais au niveau olympique.” Et Je me disais: “Je te parie que je pourrais t’abattre.” C’était ma façon d’essayer de développer une nouvelle amitié, et il l’a juste prise si au sérieux, et il était tellement offensé que je ne savais pas qui il était. , et à partir de ce moment, il a décidé qu’il y avait un boeuf entre nous. “

Cormier, sans contester les faits essentiels de la version de Jones de leur première réunion, s’est souvenu de l’incident un peu différemment.

“Ce que j’ai dit était:” Comment brisez-vous la glace en insultant quelqu’un? “”, A déclaré Cormier. “C’est le seul problème que j’ai eu. C’était la première fois que lui et moi interagissions. Il s’est approché de moi, un très grand individu. Il m’a regardé de haut et a commencé à faire des commentaires désobligeants à mon égard, parlant de la façon dont il pouvait me descendre facilement et tout ça. … Tu ne sais même pas qui je suis, mec!

Ils feraient connaissance assez tôt. Jones est devenu le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC l’année suivante, tandis que Cormier a participé au grand prix Strikeforce poids lourd en tant que suppléant, puis a remporté le tout en 2012 peu de temps après que la société mère de l’UFC a acheté la promotion.

Mais le poids lourd était une perspective difficile pour Cormier à l’UFC. Son ami et coéquipier Cain Velasquez était le champion, encore et encore, et il craignait d’être trop petit pour traîner dans la division à long terme. Avant de vaincre Roy Nelson lors de son deuxième combat avec l’UFC, Cormier a annoncé qu’il descendrait d’une division pour son prochain combat. Ce plan semblait presque garanti de le mettre sur une trajectoire de collision avec Jones.

Pourtant, il a fallu une blessure à Alexander Gustafsson pour finalement réunir les hommes. Après que le concurrent suédois se soit retiré de son match revanche prévu avec Jones à l’UFC 178, Cormier, qui avait alors accumulé deux victoires consécutives à 205 livres, était plus qu’heureux d’intervenir.

Pour promouvoir le combat, l’UFC les a programmés pour une conférence de presse dans le hall du MGM Grand à Las Vegas en août. Normalement, cela aurait été le genre de chose que Dana White aurait présidé, mais le président de l’UFC était en route pour Bali pour des vacances en famille, selon l’ancien vice-président des relations publiques de l’UFC, Dave Sholler, qui l’a remplacé ce jour-là. .

La conférence de presse s’est bien déroulée jusqu’à ce que Jones et Cormier se réunissent pour la séance photo habituelle à la fin. Comme Sholler s’en souvint plus tard, il y avait quelque chose dans la façon dont Jones traversait la scène avec la ceinture sur l’épaule.

“Je n’oublierai jamais de partir,” Cela ne me semble pas bien “”, a déclaré Sholler.

Lorsque Jones a enlevé ses lunettes de soleil et s’est approché de Cormier, appuyant son front contre le visage du challenger, Cormier a mis ses deux mains sur le cou de Jones et l’a repoussé (voir ci-dessus). Jones n’a pas hésité à répondre, laissant tomber sa ceinture de titre et avançant sur Cormier, s’arrêtant juste assez longtemps pour jeter Sholler hors du chemin quand il a essayé d’intervenir.

“La seule chose dont je me souvienne, c’est d’attraper Jon Jones par le biceps et pour une raison quelconque de penser que j’allais l’arrêter”, a déclaré Sholler plus tard.

Il ne l’a pas fait. Peu de gens sur terre auraient pu en ce moment. Et tandis que plusieurs inondaient la scène pour essayer, Jones a laissé voler avec la main gauche alors que la mêlée tourbillonnait hors de la scène et sur le sol du hall. Cormier lancerait plus tard une chaussure dans la direction générale de Jones, juste pour vous donner une idée de la rapidité avec laquelle tout sens de l’ordre s’est effondré.

Même quand ils ont été séparés pour une interview ESPN plus tard, l’inimitié a débordé – à la fois en direct et hors antenne – avec Jones hésitant entre ses personnages publics et privés alors qu’il raillait un Cormier incrédule:

Pour l’UFC, c’était une aubaine. La bagarre de la conférence de presse a exagéré la lutte au point de la ruiner (Jones a ensuite été condamné à une amende par la Nevada State Athletic Commission et assigné au service communautaire comme punition), et le résultat final a été une frénésie médiatique qui n’a attiré plus l’attention que sur le jumelage. , tout en produisant des images plus incendiaires pour une utilisation future.

Malheureusement pour l’UFC, une blessure à Jones a forcé un report, déplaçant le combat de l’UFC 178 à l’UFC 182. À ce moment-là, une partie de l’intérêt général pour la lutte peut avoir refroidi. Mais pour les combattants, c’était toujours facilement le plus gros combat de la carrière de l’un ou l’autre homme.

Le combat s’est déroulé au MGM Grand Garden Arena, le même bâtiment où ils s’étaient bagarrés dans le hall quatre mois plus tôt. Les promos de l’événement mettaient en vedette Cormier expliquant que son voyage à travers le MMA était une recherche de l’homme qui se révélerait être son égal.

La première indication qu’il a peut-être trouvé cela est survenue dans la première minute du combat, lorsque Jones a attrapé un coup de pied Cormier puis a balayé son autre jambe sous lui. Il s’agissait du premier retrait que Cormier ait jamais concédé au cours de sa carrière professionnelle de 16 combattants.

Pour Cormier, il est vite devenu évident que le défi ne serait pas seulement de pénétrer dans la célèbre portée de Jones, mais de faire des dégâts une fois qu’il serait arrivé. Il a passé une grande partie de la première partie du combat à essayer de se frayer un chemin devant les coudes pointus et à piquer les mains gauches de Jones, seulement pour se faire marteler par les genoux quand il a réussi à se rapprocher.

Pourtant, à la fin du premier tour, Cormier trouvait sa portée et ses coups de poing. Dans la seconde, il a commencé à attaquer le corps de Jones avec des coups de pied et des genoux, et Jones a consenti à passer plus de temps à se battre à proximité où Cormier pourrait l’atteindre.

“C’est le combat de chiens que je veux!”, Lui a dit l’entraîneur de Cormier, Javier Mendez, dans le coin entre les manches.

Mais Jones était implacable. Il a attaqué à coups de pied à distance, les coudes rapprochés. Il a étouffé Cormier contre la clôture dans le corps à corps, et petit à petit il a semblé reprendre le combat.

Lorsqu’il est revenu dans son coin avant le quatrième, les entraîneurs de Cormier l’ont imploré d’augmenter sa production.

“Voulez-vous cela?”, A demandé Mendez.

“J’essaye,” répondit Cormier.

Mais au fur et à mesure que le combat avançait, la variété des attaques de Jones semblait porter sur Cormier. Il a abattu Cormier deux fois de plus au quatrième tour, puis l’a jeté au tapis une troisième fois au cor.

Les entraîneurs de Cormier, vêtus de T-shirts portant la mention «Break Bones», l’ont informé qu’il devait finir Jones s’il voulait gagner. Un Cormier épuisé ne pouvait que hocher la tête avant de retourner dans la bataille qu’il était en train de perdre clairement.

Dans la dernière minute de la cinquième, Cormier a finalement réussi un démontage pour que Jones se remette immédiatement sur pied. Lorsqu’il a continué d’essayer de creuser pour un démontage à une jambe dans les dernières secondes du combat, Jones a souri et levé les poings, célébrant plutôt que défendant.

Lorsque Cormier a abandonné le retrait juste avant le klaxon, Jones a repris le combat juste assez longtemps pour se faufiler quelques coups de poing avant la fin. Un Cormier frustré a riposté après le klaxon, coupant presque l’arbitre Herb Dean avec une main droite. Jones a répondu dans le langage universel des gestes de lutte professionnelle.

Les tableaux de bord n’étaient pas une surprise. Les trois juges ont donné le combat à Jones avec des scores de 49-46. Dans son interview après le combat, Jones a encouragé les personnes qui avaient acheté les chemises “Break Bones” de Cormier à demander un remboursement.

“Tu vois ce que dit cette chemise?”, Lui demanda Jones en désignant la sienne. “Par Reebok, il est dit” ininterrompu “. Cette équipe est ininterrompue. Et encore.”

Alors qu’il se réjouissait de son avantage au combat, Jones fit une pause juste assez longtemps pour s’excuser de son propre comportement.

“Je suis désolé de ne pas avoir de cours en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je n’aime pas” DC “, et c’est pourquoi je suis comme ça.”

Il continuerait de narguer son adversaire battu dans d’autres interviews après le combat. Cormier a trouvé son chemin dans les coulisses, où il a été embrassé par son coéquipier Velasquez sous les caméras UFC.

À l’époque, le combat semblait clore un chapitre important. Jones était le meilleur combattant. Cormier était coincé à la deuxième place. Forts de ces connaissances, nous pourrions tous passer à autre chose.

La situation était compliquée lorsque, trois jours après le combat, le directeur exécutif du NSAC, Bob Bennett, a confirmé que Jones avait été testé positif pour un métabolite de la cocaïne dans les semaines précédant le combat. La nouvelle était associée à une annonce que Jones entrerait en cure de désintoxication, où il a fini par rester toute une nuit.

En avril de cette année, Jones sera arrêté à la suite d’un accident avec délit de fuite à Albuquerque, dans le Nouveau-Brunswick, qui a laissé une femme enceinte avec un bras cassé. Ce fut une mauvaise nouvelle pour sa prochaine défense de titre prévue contre Anthony Johnson. Peu de temps après, l’UFC a annoncé que Jones avait été dépouillé de sa ceinture et suspendu «indéfiniment».

Le combat pour le titre à l’UFC 187 en mai, cependant, se poursuivrait comme prévu. Mais avec Jones hors de la photo, Cormier a de nouveau reçu l’appel. Cette fois, il est rentré chez lui avec la ceinture. Il finirait par le garder pendant deux ans de plus, jusqu’à ce qu’il rencontre Jones dans le match revanche à l’UFC 214, où il a été éliminé au troisième tour.

Du moins, c’était le résultat préliminaire, jusqu’à ce qu’il soit annoncé que Jones avait échoué à un autre test de drogue – cette fois pour le stéroïde Turinabol. Juste comme ça, grâce à une autre erreur de Jones, Cormier a de nouveau été champion. Et donc le carrousel se retourna de nouveau. Il tourne toujours.

