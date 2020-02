Jones fait griller Reyes sur les affirmations «d’athlétisme»: «Je ne comprends pas»

Jon Jones n’a aucune idée de ce dont Dominick Reyes parle en matière d’athlétisme.

Reyes (12-0) a affirmé à plusieurs reprises que son expérience sportive, y compris le football universitaire, était peu probable que Jones (25-1) ait jamais été confronté. Reyes, 30 ans, a été invité à développer son athlétisme de niveau supérieur lors de la récente conférence téléphonique de l’UFC 247 en amont de la pay-per-view (PPV) diffusée sur ESPN + qui a lieu ce week-end (samedi 8 février 2020). à l’intérieur de Toyota Center à Houston, Texas.

«Jouer au baseball, jouer au football, au basket-ball, à l’athlétisme, ces sports sont différents que d’être simplement un artiste martial, simplement de la lutte ou du karaté ou quoi que vous fassiez. Cela nécessite une quantité différente d’athlétisme et une concentration globale. C’est différent … c’est juste différent “, a expliqué Reyes (avant de soupirer). “Il n’y a vraiment rien à dire là-dessus. Si vous ne le comprenez pas vraiment, vous ne le comprenez pas. C’est tout ce qu’on peut en dire.”

En règle générale, le format de la conférence téléphonique fonctionne comme une sorte de Q&R entre les médias et le combattant soumis; cependant, dans ce cas, Jones intervint.

“Je ne le comprends vraiment pas”, a-t-il déclaré. “Ouais, je ne le comprends vraiment pas. D.C. [Daniel Cormier] lutte depuis qu’il est petit. Je lutte depuis que je suis un petit garçon. Dominick ne sait pas ce que font les gars que j’ai battus. Donc, supposer que parce qu’il fait du sport en grandissant, que personne d’autre ne l’a fait? »

Reyes n’a pas tardé à développer sa théorie.

«Ce n’est pas seulement faire du sport, c’est atteindre un niveau d’athlétisme très élevé. C’est apprendre les subtilités du mouvement. Il étudie vraiment le cinéma », a répliqué Reyes. «Les gars n’étudient généralement pas le cinéma avant d’entrer à l’UFC et ils ne comprennent vraiment pas ce que c’est. Il y a tellement de subtilités d’un athlète de haut niveau que la plupart des gens ne comprennent pas. C’est ce que je dis.”

Jones ne semblait pas particulièrement impressionné par l’analyse de Reyes. Les remarques du champion surviennent après qu’il se soit moqué de l’athlétisme de Reyes dans une série de tweets le dimanche du Super Bowl.

“Il a combattu des lutteurs, il a combattu des attaquants mais jamais des athlètes” -DR

probablement la chose la plus stupide que j’ai entendu depuis un moment

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

DC a participé à la finale de la NCAA et aux Jeux olympiques, OSP a joué au football de Division I, Bader l’actuel double champion de Bellator, Vitor vitesse folle et explosive, Lyoto avait frappé depuis l’âge de 5 ans, Glover était sur une séquence de 20 victoires consécutives mais aucune ces gars-là sont des athlètes, je suppose ‍♂️ https://t.co/EIH0FrQQSL

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Dominick Reyes, l’un des plus grands athlètes de l’histoire d’Apple Valley. Être un gros poisson dans un petit étang pendant si longtemps lui est vraiment allé à la tête.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Battre des canettes l’a convaincu qu’il est un meilleur athlète que la plupart des autres pays du monde. S’il était si dur à cuire qu’il aurait remporté les championnats de lutte de l’État de Californie, il serait allé en division un, il aurait au moins fait une équipe d’entraînement pour la NFL. Cet homme est délirant

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

L’affrontement du championnat des poids lourds entre Jones contre Reyes sera le titre de l’UFC 247, tandis qu’un combat pour le titre Flyweight féminin mettant en vedette Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian sert d’événement co-principal.

