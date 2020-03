Jones gagne à un événement à huis clos

La superstar du grappling Craig Jones a conservé son record promotionnel parfait avec une victoire de soumission sur Kevin Casey dans l’événement principal de Submission Underground 12.

L’événement diffusé en continu par UFC Fight Pass dimanche a eu lieu dans un silo à grains converti en Oregon, sans ventilateur présent par mesure de sécurité en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Les précautions supplémentaires comprenaient l’élimination de tous les opérateurs de caméra sauf un, le commentateur solitaire Chael Sonnen étant positionné à l’extérieur du site et les cornermen également empêchés d’y assister – ce qui rendait le cadre étrangement calme.

Tous les concurrents ont également été obligés de porter des protège-éruptions à manches longues et des guêtres de compression, et la cage a été aseptisée entre les matchs.

Jones a chuté à une position assise au début du match présenté, et Casey a fait de son mieux pour attaquer par le haut sans se mettre complètement en garde. Après deux minutes d’une impasse, les grapplers sont revenus sur leurs pieds, où Craig a de nouveau tenté de descendre à un balayage. Bien qu’il n’ait pas initialement obtenu la position qu’il espérait, Jones a gardé l’enchevêtrement serré, s’inversant finalement et roulant dans une position de crochet de talon pour marquer une soumission verbale de Casey à la marque de règlement de 2:40.

Dans le co-événement principal de la soirée, Ben Egli, espoir de MMA basé en Oregon, a profité de son temps sous les projecteurs, marquant une impressionnante victoire de soumission contre le vétéran de longue date de l’UFC, Jake Ellenberger.

Egli a initié un retrait dans la première seconde, mais Ellenberger a réussi à étouffer cette attaque et à s’installer en première position. Egli est resté actif en dessous, et un étranglement à guillotine lui a manqué mais lui a permis de balayer vers le haut. Une fois sur place, l’attaque de grappling en chaîne d’Egli était tout simplement trop pour Ellenberger, qui était toujours juste un pas en arrière alors qu’il défendait les attaques non-stop.

Finalement, une brouille a vu Egli retomber dans une position triangulaire, mais il s’est plutôt concentré sur le bras et l’épaule et a obtenu une soumission via Americana à la marque de régulation de 3h30.

Les résultats de Submission Underground 12 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Craig Jones bat. Kevin Casey via soumission (crochet au talon) – Règlement, 2:40

Ben Egli bat. Jake Ellenberger via soumission (Americana) – Règlement, 3h30

CARTE PRELIMINAIRE

Juan Bernardo bat. Bobby Emmons via la soumission (étranglement à l’arrière) – Overtime 2, 0:35

Cris Lencioni bat. Logan Skinner via la soumission (étranglement à l’arrière) – Heures supplémentaires 1, 1:58

Matt Stringham bat. Soumission de Joe Levasseur (starter à guillotine debout) – Règlement, 0:28

Alex Larmey bat. Thomas Patrick via le temps d’évasion – Temps plein

Jake Smith bat. George Martinez via le temps d’évasion – Temps plein

Don Stoner bat. Lee Flores via la soumission (étranglement à l’arrière) – Règlement, 2:34

Cody Kenaga bat. John Simon via le temps d’évasion – Temps plein

