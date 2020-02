Jones jette de l’ombre sur Anderson après la perte de Rio Rancho

Corey Anderson a eu une nuit difficile à Rio Rancho, Texas contre Jan Blachowicz, se faisant assommer par les poids lourds légers polonais trois minutes après leur combat principal à l’UFC sur ESPN + 25. Anderson a peut-être un peu trop insisté sur ses compétences de frappe après cette victoire de Johnny Walker. Au lieu d’utiliser sa lutte pour porter Jan plus tôt alors qu’il était à son plus dangereux, Corey se tenait avec lui et mangeait un sandwich aux phalanges le long de l’œsophage qui le mettait à plat sur la toile (regardez la finition ici).

“Beastin’ 25/8 “est un peu une figure polarisante avec des fans. Après plusieurs années d’ignorance générale, il a intensifié l’auto-promotion et s’est positionné comme l’outsider que l’UFC voulait échouer. Il a également commencé à parler beaucoup de déchets sur le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones. Certains sont d’accord avec lui sur le fait qu’il a été terriblement négligé par tout le monde tandis que d’autres soutiennent qu’il est ridiculement surestimé.

Donc, en plus de tous ses ennemis qui ont célébré sa perte de KO samedi soir, Jones a également jeté de l’ombre sur les médias sociaux … en utilisant les propres mots d’Anderson.

Je savais qu’il était battable. C’est celui qui a toujours dit: «Je sais que je peux battre Jon, je sais comment le battre.» Je vois les trous. Je vois ce que tu dois faire pour le battre. Dom est allé là-bas et a fait à peu près beaucoup de choses », a déclaré Anderson à TMZ Sports. “

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 16 février 2020

“Il est allé là-bas et a fait un autre plan de choses que j’avais déjà vues.”

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 16 février 2020

“J’étais heureux de voir Corey Anderson manger ses mots”, a-t-il déclaré à ESPN après le combat. «Il a tellement parlé de détritus. Et puis aller là-bas et jouer comme il l’a fait … ouais. »

Jones avait un siège au premier rang à la destruction et a passé les moments après le combat à faire monter la foule et à accueillir un combat avec Blachowicz.

Malheureusement pour Jan, il y a de fortes chances que le match doive attendre que Jones et l’ancien challenger Dominick Reyes s’occupent des affaires non terminées. Beaucoup pensent que Reyes aurait dû battre Jones sur les tableaux de bord à l’UFC 247 plus tôt ce mois-ci, et encore une fois, nous pensons que la perception mitigée de Corey Anderson entrera en jeu – cette fois au détriment de Jan Blachowicz au lieu de Corey.

Quelle que soit la prochaine étape pour Jones, cela pourrait arriver plus tôt que tard.

“Je suis prêt à partir, je suis complètement guéri de mon dernier combat comme vous pouvez le voir”, a déclaré Jones. «Pas d’yeux noirs et tout. Le visage, le corps, l’esprit, le cœur sont prêts à partir, alors faisons-le. Je suis prêt à partir, je suis folle de rage! “