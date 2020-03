Jordan Griffin sur le «tueur de ceinture noire» qui a étouffé TJ Brown

NORFOLK, Va. – Jordan Griffin a battu TJ Brown avec une soumission au deuxième tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Va.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Griffin, qui a cassé un dérapage de deux combats pour commencer sa carrière à l’UFC pour sa première victoire dans la promotion.

Résultat: Jordan Griffin bat. TJ Brown via soumission (starter à guillotine) – Round 2, 3:38

Enregistrements mis à jour: TJ Brown (14-6 MMA, 0-0 UFC) contre Jordan Griffin (17-7 MMA, 0-2 UFC)

Statistique clé: Brown a devancé Griffin 92-20 et a décroché sept éliminations, mais a été pris dans une finition folle lorsque Griffin l’a étranglé avec une guillotine du contrôle latéral.

Griffin sur le moment clé du combat

«J’adore cet étranglement – c’est l’une de mes soumissions incontournables. Lorsque vous accrochez cela par-dessus l’épaule, il est presque impossible de vous échapper. Les gens pensent qu’ils peuvent faire le tour parce que leurs jambes sont libres, mais cela le rend plus serré. Dès que je l’ai enfermé, j’ai su que c’était fini et qu’il était sorti. C’est mon tueur de ceinture noire juste là. “

Griffin à l’écoute de ses entraîneurs

«J’ai l’impression d’avoir finalement brisé la glace en remportant ma première victoire à l’UFC, et maintenant tu vas voir un meilleur moi à l’avenir. J’avais des nerfs dans le premier. Dans le deuxième contre Chas Skelly, j’aurais dû le mettre KO au lieu de tirer autant. Celui-ci, j’ai fait ce que j’étais censé faire et j’ai écouté mes entraîneurs. Ils m’ont dit de rester calme, c’est donc ce sur quoi je me suis concentré parce que je suis généralement assez sauvage là-bas. “

Griffin sur ce qu’il veut ensuite

«J’ai l’impression que c’est juste moi qui évolue, donc à l’avenir, je vais continuer à m’améliorer. Maintenant, je vais visiter le (UFC) Performance Institute et faire tous les tests pour établir mes priorités et m’assurer que je fais ce truc aussi bien que possible. “

Pour en savoir plus sur Griffin, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.