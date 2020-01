Jorge Masvidal à Conor McGregor: «Laissez-moi le f ** k seul» si vous ne voulez pas vous battre

Image via @ufc sur Instagram

Il y a récemment eu un raz-de-marée de bourdonnement entourant une chute potentielle entre l’ancien champion de l’UFC à deux divisions Conor McGregor et le concurrent en pleine croissance des poids moyens de l’UFC Jorge Masvidal. Les deux parties ont exprimé leur intérêt à combattre l’autre, et de nombreux fans espèrent que le combat aura lieu en 2020.

D’après les sons, cependant, Masvidal n’est pas sûr que McGregor veuille vraiment le combat. Mais il aimerait une réponse solide dans un sens ou dans l’autre. Il a discuté de l’affrontement du MMA Show d’Ariel Helwani lundi.

“Je voudrais ce combat parce que c’est un combat à gros prix”, a déclaré Masvidal à propos de son affrontement à McGregor (via MMA Fighting). “C’est un mec qui est double champion de la division, il a des records impressionnants et il vient se battre. Donc, dans cet aspect, oui. Nous allons tous les deux vendre partout où nous nous battons, et il y aura de la violence. Mais si le mec ne veut pas se battre, je ne suis pas un tyran. Allez faire votre truc. S’il ne veut pas cela, je ne donne pas de f * ck alors. Vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas vous battre, mais ne flirtez pas avec moi. Soit vous le voulez, soit vous ne le voulez pas. Laissez-moi le f * ck seul si vous ne le faites pas. “

Alors que Masvidal doute de la sincérité des récents appels de McGregor à un combat, il trouve l’idée d’un combat avec un Irlandais séduisante. Comme il l’a suggéré ci-dessus, la lutte serait incroyablement lucrative pour toutes les personnes impliquées. À tel point qu’il le préfère à un titre de poids mi-moyen contre Kamaru Usman.

“Nous allons chercher l’argent parce que le combat contre Conor n’est pas [always] va être là », a déclaré Masvidal.

Quiconque Masvidal finira par se battre ensuite, il garantit que 2020 sera une année encore plus grande pour lui que 2019, ce qui est tout à fait une affirmation étant donné qu’il a terminé Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz pendant cette période.

“2019 a été une bonne année, mais cette année f * cking est terminée”, a déclaré Masvidal. «2020 va être meilleur. 2019 n’était qu’un aperçu de ce que je vais faire aux gens. Si vous voulez voir la violence, accordez le f * ck. “

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour Jorge Masvidal?

