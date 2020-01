Jorge Masvidal à propos du combat contre l’UFC 246

Jorge Masvidal a des millions de raisons de s’enraciner pour Conor McGregor le 18 janvier.

Une confrontation avec l’ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC pourrait constituer un énorme salaire pour le concurrent poids welter connu sous le nom de «Gamebred», au point que Masvidal a indiqué lundi qu’il préférerait un combat McGregor à ce stade plutôt qu’un combat avec le poids welter UFC actuel. champion Kamaru Usman.

Ce premier combat dépendrait en grande partie de la défaite de McGregor contre Donald Cerrone lors de leur événement principal des poids mi-moyens à l’UFC 246 à Las Vegas.

Et la façon dont Masvidal le voit, que cela se produise ou non dépend du «Cowboy» qui se présentera pour combattre McGregor: sera-ce le flingueur qui sortira pour donner un spectacle dès le départ, ou un combattant patient qui voudra attendre McGregor dehors?

Dans quelle direction cela ira-t-il? Masvidal adopte une approche attentiste du combat.

“Cela peut aller de plusieurs façons”, a déclaré Masvidal à ESPN lundi. «Conor est super hors du bloc. Il est phénoménal dès le départ. «Cowboy» est un démarreur lent. Conor a une vitesse et un timing incroyables au début, une bonne puissance, donc je pense qu’il peut l’attraper tôt. »

Masvidal connaît la moitié «Cowboy» de cette équation par expérience. Il a terminé Cerrone au début du deuxième tour lorsque le duo s’est rencontré à l’UFC sur FOX 23 en 2017. Mais le mot sur battre McGregor est que si vous le passez au milieu du deuxième tour, il commence à se fatiguer. Et c’est là que les choses deviendront intéressantes.

“Si ‘Cowboy’ sort pour attaquer comme il l’a fait dans le passé avec des attaquants décents et même de bons grapplers comme Rick Story, qu’il a réussi à éliminer et à créer beaucoup d’offenses comme ça … si ce ‘Cowboy’ sort, il peut mélanger les choses vraiment bien. Et puis il peut commencer à couler et à entrer dans son jeu de coups de pied hauts et de coups de poing et d’être rusé, comme une double menace pour Conor. ”

Pourtant, l’approche de Cerrone a été omniprésente au cours de sa carrière, ce qui fait partie de son attrait durable. Et «Cowboy» pourrait se laisser prendre dans le moment et commencer à se jeter. Dans ce cas, Masvidal voit une victoire McGregor, celle qui pourrait permettre un combat entre McGregor et le champion “BMF”.

“Si (Cerrone) vient juste de se battre, je vois Conor gagner dans les deux premiers tours.”

