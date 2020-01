Jorge Masvidal avertit Israël Adesanya du pouvoir de Yoel Romero: «Vous pourriez vous réveiller dans un lit de réveil»

PhotoCred: YouTube / MMA Fighting

Jorge Masvidal pense que Yoel Romero battra Israël Adesanya pour remporter le titre des poids moyens.

Adesanya avait publiquement appelé Yoel Romero pour sa première défense de titre après que Paulo Costa se soit blessé et cela se produira dans l’événement principal de l’UFC 248. Même si le combat est dans plus d’un mois, Masvidal dit que son coéquipier et ami à Romero est déjà prêt .

“Il est prêt, mec. C’est un bon camp d’entraînement pour lui. Son esprit est bon et il l’est depuis plus d’une période de temps », a déclaré Masvidal à ESPN. «Avant le combat d’Izzy, il était déjà en forme et avait une bouche très amère à propos de son dernier combat [against Costa] et je l’ai compris parce que je pensais qu’il gagnait aussi. Yoel parfois, souvent il se bat et prend quelques semaines de congé. Après ce combat, il était de retour au gymnase, toujours aussi affamé.

«Nous allons voir à quel point il est mieux conditionné pour ce combat, mieux que tout autre combat parce qu’il est dans le camp d’entraînement depuis si longtemps et que son esprit ne s’est pas éloigné. Il a juste faim », a-t-il poursuivi. “Je pense que peut-être cette perte, cette perte de décision aurait pu être bonne avec le recul parce que le feu qu’il vient [in with for] ce combat, c’est bon. J’aime ce que je vois. “

Dans ce combat, Jorge Masvidal comprend à quel point Israël Adesanya est bon, car il dit qu’il est l’un des meilleurs gars qu’il ait jamais vu au poids moyen. Mais, il sait que le style et la puissance de Yoel Romero sont différents et peuvent facilement mettre fin au combat par KO.

«Izzy a tellement de talent, si précis avec sa frappe. Mais, je ne pense pas qu’il ait jamais fait face, eh bien, je sais qu’il n’a jamais fait face à quelque chose comme Yoel. Je vais en dire plus à ce sujet. Lorsque Yoel est à son meilleur, il est l’une des meilleures menaces doubles que vous pouvez contourner », a expliqué Jorge Masvidal. «Il peut vous faire descendre du corps à corps, de la jambe simple, de la jambe double, il peut saisir votre cheville et vous faire faire un backflip. Et n’importe laquelle de ses mains sur votre visage, oubliez les genoux, s’il touche avec un genou ou un coude, vous allez longtemps dans un endroit qui n’est pas bon. Vous pourriez vous réveiller dans un lit de repos. Nous l’avons vu le faire souvent.

“Donc, Yoel est l’un de ces rares gars qui peuvent se battre à un tel niveau et à tout moment mettre fin au combat. Il n’y a pas beaucoup de gars comme ça. De toute évidence, Izzy est plus jeune, excellent conditionneur, maître du standup, il a une grande portée et il peut très bien dicter le rythme. Son style. Il peut même faire ralentir les gars et ne pas en lancer autant », a-t-il poursuivi. «Pendant qu’il les enlève à cause de ses évanouissements, de ses mouvements, de son rythme. Je pense que ça va être un combat incroyable. Évidemment, je suis partial dans celui-ci, je vais avec mon garçon Yoel. Mais Izzy est l’un des meilleurs gars que j’ai vus depuis un moment à 185 ans. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.