Jorge Masvidal: “B * tch” Kevin Lee devrait être coupé pour les actions de l’UFC Brasilia

La tentative de retrait de Kevin Lee après Charles Tap de Charles Oliveira était une fin étrange à l’UFC Brasilia. Mais Jorge Masvidal était carrément en colère.

La star des poids mi-moyens de l’UFC a déchargé Lee dans les minutes qui ont suivi la soumission d’Oliveira au troisième tour samedi, tweetant le challenger unique pour le titre léger devrait être sévèrement puni pour ne pas avoir concédé sa perte.

Vous devriez être coupé pour ce coup de chienne. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul de houe https://t.co/M67EFkfUlm

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

Masvidal n’y était pas. Il a également reproché à Lee d’avoir perdu du poids pour le combat ESPN +.

Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire https://t.co/tqCMerQzjV

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

La victoire d’Oliveira a été sa septième arrivée consécutive dans l’octogone. Il a appelé à une rencontre avec le vainqueur d’un combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson à l’UFC 249, auquel il prévoit d’assister en personne.

Il n’y avait pas de foule pour célébrer la brésilienne Oliveira lors de l’événement à huis clos au Nilson Nelson Gymnasium à Brasilia; l’UFC a exclu les fans sur ordre du gouverneur de l’État, qui a interdit les grands rassemblements à la suite de la pandémie de COVID-19.

Lee, qui est venu avec 2,5 livres de poids pour le combat, est arrivé à Brasilia grâce à un coup de pied de la tête de Gregor Gillespie lors de l’UFC 244. La perte d’Oliveira a été son troisième revers de soumission dans l’octogone après les pertes de l’ancien champion. Rafael Dos Anjos et Ferguson dans un combat pour le titre provisoire.

Masvidal, le seul et unique champion «BMF» de l’histoire de l’UFC, devrait se battre pour le titre poids welter cet été contre le champion Kamaru Usman.