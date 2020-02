Jorge Masvidal «combattra définitivement» Leon Edwards, mais ne veut pas faire partie de Tyron Woodley

Jorge Masvidal est prêt à se défaire de son rival croissant Leon Edwards plus tard cette année, mais “Gamebred” n’est pas trop fou à l’idée de combattre l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley.

Masvidal, 35 ans, est devenu l’un des combattants les plus parlés dans les sports de combat au cours de la dernière année et semble profiter de chaque instant de sa nouvelle notoriété. L’augmentation de la célébrité du vétéran est le résultat direct de ses trois victoires consécutives par élimination directe contre Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz, et Masvidal est maintenant ciblé pour un combat pour le titre en juillet contre l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman.

Bien que Masvidal soit déjà en position de remporter l’or à l’UFC plus tard cette année, la superstar au franc-parler a toujours les yeux rivés sur des ennemis supplémentaires. Cela comprend les goûts de Conor McGregor, Colby Covington et Leon Edwards susmentionné.

Edwards, qui doit combattre Woodley à l’UFC Fight Night 171 en mars à Londres, en Angleterre, est devenu l’un des plus grands ennemis de Masvidal après que les deux ont échangé des coups de poing dans les coulisses de l’UFC Londres l’année dernière (voir ICI). Alors que Masvidal a obtenu le meilleur d’Edwards et a finalement livré son infâme «trois pièces et un soda», le prétendant steak poids welter veut toujours mettre la main sur «Rocky» à l’intérieur de la cage s’il est capable de sortir Woodley le mois prochain.

“Si Leon gagne le combat, ça va arriver”, a déclaré Masvidal à Submission Radio (ci-dessus). “Moi et lui, nous allons certainement nous battre, car maintenant il est un très bon candidat pour le combat.”

Cela ne devrait pas choquer beaucoup car Masvidal et Edwards sont sur une trajectoire de collision depuis leur altercation dans les coulisses il y a seulement 10 mois, mais cela devrait surprendre certains de savoir que “Gamebred” ne veut pas combattre Woodley s’il finit de battre Edwards à l’UFC London . Cela ne veut pas dire que Masvidal a peur de rivaliser avec l’ancien roi des poids mi-moyens de l’UFC, il ne veut tout simplement pas combattre quelqu’un qu’il respecte autant.

“Dans le cas de Woodley, si je devais choisir un gars que je ne combattrais pas, ce serait lui”, a déclaré Masvidal. “Ce n’est pas un gars que je veux combattre. Mais si nous allons nous battre, si nous sommes tous les deux en position pour la ceinture, oui, nous le ferons, et il n’y aura pas de chaleur à ce sujet. Ensuite, nous allions traîner, manger de la nourriture, parler (explétif). Woodley et moi avons une très bonne relation et nous voyons des choses vraiment similaires. C’est juste des affaires. C’est rien de personnel.”

Masvidal ne dit pas non à de nombreux combats dans la division des 170 livres, mais il semble que Woodley soit le dernier gars de sa liste. “Gamebred” ne voudra peut-être pas voir Woodley à l’intérieur de l’Octogone en raison de leur relation en dehors de celui-ci, mais la confrontation serait également une lutte stylistique pour Masvidal. Woodley est l’un des meilleurs lutteurs de la division aujourd’hui et cela semble être l’outil le plus logique nécessaire pour retirer Masvidal de son jeu et se lever. C’est pourquoi le choc potentiel de Masvidal avec Usman en juillet est tellement intéressant.

Cela dit, Masvidal et Woodley pourraient encore se retrouver en compétition à un moment donné cette année. Si Woodley est en mesure de mettre fin à la séquence de huit victoires d’Edwards à l’UFC London et de rebondir après sa récente perte de titre contre Usman, il sera de retour en position pour se battre pour sa ceinture. Et si Masvidal peut continuer à avancer cet été et voler la couronne de 170 livres à Usman, alors «Gamebred» pourrait être contraint de défendre son titre contre «Chosen One».

Que dites-vous, Maniacs? Comment se déroulerait un combat Masvidal contre Woodley?

Écoutons ça!