Jorge Masvidal comprend pourquoi Conor McGregor évite le combat avec lui

Jorge Masvidal ne peut pas reprocher à Conor McGregor de ne pas vouloir le combattre.

Le week-end dernier à l’UFC 246, le premier et unique champion «BMF» était assis côté cage où il a regardé McGregor envoyer Donald «Cowboy» Cerrone en seulement 40 secondes dans l’événement principal.

Par la suite, alors que Masvidal attendait d’entendre si son nom serait appelé, McGregor a plutôt choisi de ne citer personne, mais a ajouté que tous les «imbéciles bouffons» qui ont demandé à le combattre peuvent «l’obtenir».

À première vue, McGregor pourrait bien laisser ses options ouvertes pour l’avenir, mais Masvidal voit le discours d’après-combat d’une autre manière.

“Il parle beaucoup de merde. Mais tout ça parce qu’il ne le veut pas », a déclaré Masvidal lors de son discours sur le podcast« Le Batard and Friends ». «Il aurait pu couper la promo la plus malade – il aurait pu couper la promo la plus malade de la vie. Si tout le monde en voulait plus et en parlait. Nous comprenons en quelque sorte où ils vont.

“Certaines choses qu’il a dites au micro aussi qu’il ne sent pas qu’il n’est pas à la hauteur, qu’il doit travailler là-dessus, il doit travailler là-dessus. Je comprends, mec. Retournez là-bas, trouvez votre timing, quand vous vous sentez prêt pour le défi, nous le faisons. Il n’y a pas d’urgence. Je vais chercher mon titre en attendant. Je vais f * ck up [Kamaru] Usman pendant ce temps, et moi et Conor pourrons parler à l’avenir s’il le veut ou non. Cela n’a pas vraiment d’importance. Je ne suis pas ici pour intimider les gens dans des combats ou pour continuer à demander le combat. Je vais vaquer à mes occupations comme je l’ai dit, je le ferai toujours. “

Parce qu’il avait un siège au premier rang pour assister à l’action, Masvidal a également donné son point de vue sur la performance de McGregor, qui a commencé et s’est terminée en moins d’une minute.

“Il avait l’air bien”, a concédé Masvidal. “Il avait une taille considérable qu’il avait acquise de toutes ses compétitions précédentes dans lesquelles je l’ai vu. Il a définitivement gagné de la taille. Le combat n’a duré que 40 secondes. Conor a fait beaucoup des mêmes choses que lui, peut-être de nouveaux éléments comme ses frappes aux épaules et des choses comme ça, qu’il faisait. Mais beaucoup de choses qu’il a toujours faites, il a toujours été bon dans ce domaine. Poinçonnage, coups de pied, mélange.

“Je pense que c’était peut-être la première fois qu’il blessait quelqu’un de très grave avec un coup de tête, mais je l’ai déjà vu avant.”

Aussi impressionnant que McGregor l’était le week-end dernier, Masvidal n’est pas convaincu que l’ancien champion des deux divisions soit prêt à se mouiller les pieds avec une victoire sur «Cowboy» à 170 livres après une absence de 15 mois du sport au saut d’obstacles. directement dans l’extrémité profonde de la piscine poids welter avec un requin.

“Conor, il est absent depuis un certain temps et nous lui demandons de monter dans une autre catégorie de poids qui n’est pas la sienne et de combattre la plus méchante motherf * cker de cette classe de poids f * cking. Laissez le gars entrer dans son rythme », a déclaré Masvidal. “Quand il trouvera son groove et son espace, je serai toujours au top gagnant. Il peut alors venir frapper à ma porte.

“En ce moment, cela ressemble à ce qu’il a dit juste après le combat, il veut toujours se mettre au courant et faire certaines choses. Faites ces choses, puis lorsque vous serez prêt, contactez mon camp et nous le découvrirons. “

Parce qu’il croit vraiment qu’il s’agit d’un affrontement cauchemardesque pour McGregor, le vétéran de 35 ans de Miami a l’impression que c’est probablement la même raison pour laquelle le président de l’UFC Dana White continue de jeter de l’eau froide sur le combat potentiel chaque fois qu’il est interrogé à ce sujet.

Après l’UFC 246, White a déclaré qu’il ne remettrait plus en question McGregor en compétition au poids welter, mais il avait toujours l’impression que le combat avec Masvidal n’avait pas de sens, en particulier avec une revanche possible contre Khabib Nurmagomdov qui se profile toujours au-dessus.

“Bon sang, je vais faire du mal à ce gars. C’est la principale raison pour laquelle quelqu’un intelligent comme Dana White ne met pas ce combat ensemble et le veut “, a déclaré Masvidal. «Parce qu’ils peuvent combiner un énorme combat et tout ça, mais cela nuit à la réputation de Conor. Au lieu de cela, faites-lui plusieurs petits combats – ce ne sont pas de petits combats, comme ce dernier combat qu’il a eu et continuez à le gagner – et gardez cette vache à lait générant des revenus en tant que gagnant.

“Parce que si vous l’amenez de ce côté, vous allez devoir générer des revenus du côté perdant et ce ne sera peut-être pas autant que lui de remporter plusieurs petites batailles. C’est ainsi que je pense que M. Dana White voit cette chose. Parce que s’il l’amène de ce côté, il repart avec un «L» garanti. Ils feraient mieux de ne pas mettre ce garçon là-dedans avec moi. »

Dans un monde parfait, Masvidal prendrait encore McGregor comme son prochain adversaire contre le champion poids welter Kamaru Usman, mais il semble de plus en plus probable que le combat qu’il souhaite le plus ne se produira pas.

«Évidemment, je veux la vache à lait. Je veux tout l’argent possible », a expliqué Masvidal. «Mais s’ils ne veulent pas me combattre, alors bénédictions soient sur vous et allez chercher votre chèque de paie. J’ai encore plus d’options que tous les gars que vous avez mentionnés.

«Mon prochain combat est garanti un tir au titre contre celui qui a le titre quand je dis que je me bats pour le titre. Je suis donc très bien placé. Je suis aux commandes de toutes ces conversations. “