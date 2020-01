Jorge Masvidal confirme qu’il est prêt à défendre le titre BMF, mais veut des enjeux «créatifs»

Le récent combat pour le titre BMF entre Jorge Masvidal et Nate Diaz était censé être unique, mais depuis que Masvidal a réclamé la ceinture BMF pour lui-même, il semble de plus en plus probable que le titre sera à nouveau à gagner à l’avenir.

S’adressant aux médias avant l’UFC 246 de samedi à Las Vegas, Nevada, Masvidal a confirmé qu’il serait prêt à mettre son titre de BMF en jeu dans un futur combat, mais seulement si les enjeux étaient bons.

En particulier, Masvidal a suggéré que s’il décroche son titre de BMF, son adversaire ne devrait plus être autorisé à faire des interviews s’il perd, car “certaines personnes n’ont pas besoin de parler.”

On ne sait pas exactement qui Masvidal fait une fouille ici, mais il pourrait cibler les bavards connus Conor McGregor et Colby Covington.

Masvidal dit qu’il est prêt à mettre la ceinture BMF dans un combat, mais son adversaire devrait également mettre quelque chose. Il veut être créatif. Dit que l’adversaire n’est peut-être jamais autorisé à donner à nouveau une interview lol. “Certaines personnes n’ont pas besoin de parler.”

Jorge Masvidal, qui vient de dévoiler sa nouvelle marque de mezcal, n’a pas combattu depuis qu’il a remporté la ceinture BMF avec la défaite d’un arrêt de médecin de Nate Diaz à l’UFC 244 en novembre 2019. Cette victoire a été précédée par une paire de victoires à élimination directe sur Ben Askren et Darren Till. Sa victoire sur Askren, invaincu auparavant, résultat d’un genou volant, a battu le record du KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC en seulement cinq secondes.

À l’heure actuelle, Masvidal n’a pas de combat réservé. Cela étant dit, il est largement considéré comme le prochain homme en lice pour le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, et a également été mentionné comme un adversaire potentiel pour Conor McGregor sur la route.

Pensez-vous que Jorge Masvidal devrait défendre son titre de BMF dans un futur combat, ou est-ce que cette ceinture unique est mieux lotie? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires.

