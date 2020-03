Jorge Masvidal décharge Kamaru Usman pour avoir menacé son manager

La superstar de l’UFC, Jorge Masvidal, a déchargé le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, pour avoir menacé son manager Abe Kawa sur les réseaux sociaux.

Usman et Masvidal devraient se rencontrer lors de l’International Fight Week à Las Vegas en juillet. Le contrat n’est pas encore signé mais devrait l’être dans les prochains mois.

Sur Twitter, un fan a dit qu’il ne semblait pas que Masvidal voulait le combat. Le manager de Masvidal, Kawa, a répondu et a assuré au fan que Masvidal voulait effectivement mettre la main sur Usman. Il a également suggéré que Usman perdrait gravement contre Masvidal, un commentaire qui n’a pas plu à Usman.

Découvrez ci-dessous ce qu’Usman a écrit à Kawa sur Twitter et ce que Masvidal a répondu.

Continuez à parler merde Abe et vous savez déjà que ça va être #SlapTeam partie 2. Et vous savez de quoi je parle fuck

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 1 mars 2020

Continuez à parler sh * t Abe et vous savez déjà que ça va être #SlapTeam partie 2. Et vous savez de quoi je parle

Ferme ta gueule bêta. Vous vous adressez à des civils comme ça? Vous ne toucherez personne avec qui je suis cool. Signez déjà le contrat et je vous verrai en juillet. Stfu jusque-là

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 1 mars 2020

Fermez le f * ck up beta b * tch. Vous vous adressez à des civils comme ça? Vous ne toucherez personne avec qui je suis cool. Signez déjà le contrat et je vous verrai en juillet. Stfu jusque-là

Il est clair que Masvidal et Usman ont hâte de se mettre la main. Les deux rivaux sont les meilleurs poids welters au monde en ce moment et quand ils se battent, il devrait produire l’un des plus gros films à la carte de l’année.

Masvidal vient de remporter trois arrêts consécutifs contre Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till, ce qui l’a propulsé dans la superstar légitime de l’UFC. Quant à Usman, il est invaincu dans l’Octogone et sort d’un combat incroyable contre Colby Covington qu’il a remporté au cinquième tour via TKO. Ces deux-là n’ont cessé de parler de poubelle depuis que le président de l’UFC, Dana White, a révélé qu’ils se battraient ensuite, et maintenant tout ce qu’ils ont à faire est de signer le contrat.

Dans quelle mesure êtes-vous excité pour Jorge Masvidal de combattre Kamaru Usman en juillet?