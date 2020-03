Jorge Masvidal déchire Kevin Lee et demande sa libération

Jorge Masvidal n’a eu aucun problème à donner un coup de pied à Kevin Lee alors qu’il était à terre suite à une perte de soumission à Charles Oliveira samedi.

Quelques instants après que Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) a succombé à un étranglement à guillotine de troisième ronde d’Oliveira dans la garniture de tête légère à l’UFC sur ESPN + 28, Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) a pris le social les médias à critiquer sévèrement.

Le problème de Masvidal avec Lee semblait être à plusieurs volets. Il a contesté le fait que “The Motown Phenom” ait perdu du poids de 2,5 livres pour le combat, puis a tenté de prétendre qu’il n’avait pas tapé sur Oliveira quand il était évident qu’il l’avait fait (via Twitter):

On ne sait pas si le dédain de Masvidal pour Lee provient uniquement des événements qui ont précédé et à l’UFC sur ESPN + 28. Cependant, il est clair que “Gamebred” n’a pas apprécié la façon dont Lee s’est comporté, et le champion “BMF” l’a fait savoir.

.