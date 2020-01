Jorge Masvidal décrit les zones où Cerrone sera vulnérable contre McGregor

Image via @gamebredfighter sur Instagram

Jorge Masvidal pense que Donald Cerrone est capable de battre Conor McGregor à l’UFC 246, mais seulement s’il est capable d’éviter de faire quelques erreurs cruciales.

D’abord et avant tout, Masvidal pense que Cerrone devra éviter très tôt le pouvoir de fin de combat de McGregor. Selon son estimation, McGregor est l’un des partants les plus rapides du sport, tandis que Cerrone a toujours été un peu un démarreur lent.

“Conor est incroyable hors des blocs”, a déclaré Masvidal dans une interview à Submission Radio (via MMA News). «Je pense qu’il a un bon timing. Pendant que les gars obtiennent leur timing, Conor arrive déjà avec le timing. Il a déjà leur timing au moment où vous allez à votre timing. Bon pouvoir, (et) bonne confiance en lui. Je classerais Conor parmi les meilleurs débutants de ce sport. Donald, d’autre part, est plus un combattant du rythme. Il prend un peu de temps pour y travailler. Il rassemble ses feintes, ses mouvements, commence à mesurer les vitesses, voit à quelle vitesse, à quel point ils lancent. “

“Donc, il travaille là-dessus, et il est comme un combattant du rythme. Donc, avec le temps, il fait un peu mieux, et je pense qu’il a aussi un peu plus d’endurance que Conor. Donc, si Cowboy sort et qu’il est comme une double menace, cela devient plus un problème (et) alors je commence à me pencher davantage sur Cowboy. “

Masvidal a poursuivi, expliquant que le mouvement de Cerrone pourrait également être un problème. Il croit que si Cerrone est «à plat» – s’il n’est pas suffisamment évasif – il pourrait facilement devenir la dernière victime de McGregor.

“S’il vient juste à plat et qu’il est devant Conor, je vais lourdement vers Conor, mec.”

Masvidal, bien sûr, aborde cette confrontation à partir d’un point de vue intéressant, après avoir assommé Cerrone.

Que pensez-vous de cette rupture de combat de Jorge Masvidal? Selon vous, qui gagnera le combat Cerrone contre McGregor à l’UFC 246?

