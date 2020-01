Jorge Masvidal décrit ses projets futurs: “Je vais chasser les hiboux”

Image via @ufc sur Instagram

Jorge Masvidal a apparemment clairement exprimé ses intentions alors qu’il jette son dévolu sur le champion UFC des poids mi-moyens Kamaru Usman.

On s’attend depuis un certain temps maintenant à ce que Masvidal se batte avec Usman pour le championnat des poids mi-moyens, car les étoiles semblent juste s’aligner pour cela. «The Nigerian Nightmare» a réussi à envoyer Colby Covington dans son dernier combat, tandis que «Gamebred» a fait un impressionnant 3-0 en 2019 contre Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz.

Maintenant, comme indiqué lors d’une interview avec ESPN, Masvidal a une direction très claire alors qu’il se prépare pour ce qui pourrait être un 2020 historique pour la division des poids mi-moyens.

Alors qu’un combat avec Conor McGregor semble l’intéresser davantage, Masvidal n’a pas exclu de poursuivre le «hibou» alias Kamaru Usman – un surnom que le champion a gagné en prétendant qu’il ne sait pas qui est Masvidal.

“(Je choisirais) le combat Conor parce que le combat Conor ne sera pas là”, a déclaré Masvidal (via MMA Junkie). “Le” Qui? “(Usman) sera toujours là. Le hibou, peu importe comment ils l’appellent. Ce combat sera toujours là. Quelqu’un aura toujours cette ceinture. Ce n’est donc pas un gros problème. “

«Si cela dépend de moi, tout le monde le comprend. Surtout ce mec hibou », a déclaré Masvidal. “Je vais chasser les hiboux. Je veux de la soupe aux chouettes. Ce mec, mec, il est un peu irrespectueux avec ce «qui». (Expletive), bro. Vous (explétif) savez qui. Et si vous ne le faites pas, nous monterons dans ce ring, et vous découvrirez qui je suis, mon frère. Je me présenterai avec plaisir sur le ring. »

Masvidal a un luxe d’options qui s’offrent à lui, mais si McGregor finit par perdre contre Donald Cerrone dans quelques semaines, cela lui ouvrirait définitivement la voie pour aller après Usman – bien qu’il y ait encore pas mal de pièces mobiles.

Qui voulez-vous voir Jorge Masvidal se battre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 1/6/2020.