Jorge Masvidal défie la nouvelle politique de conversation des poubelles de son coéquipier ATT – «F * ck entrejambe Colby Covington!»

Dans une politique de gymnastique qui est une première du genre – du moins que nous connaissons – l’American Top Team (ATT) a récemment mis en place une règle qui interdit aux coéquipiers de se salir les uns les autres dans les médias.

“Je ne pense pas qu’il existe des options – c’est une politique de tolérance zéro absolue. Si vous le faites et que vous le cassez, allez ailleurs. Les gens viennent, les gens vont – personne n’est plus grand que l’équipe, et le fait est que l’équipe sera là dans 30 ans, faisant toujours la même chose lorsque certaines personnes sont parties depuis longtemps », a déclaré Dan Lambert à propos de la politique.

“Nous allons mettre en place quelque chose de meilleur pour l’environnement dans le gymnase et pour les gens du gymnase aujourd’hui et demain.”

Jorge Masvidal, cependant, a défié la politique basée sur une échappatoire, affirmant qu’il peut parler autant de déchets qu’il le veut à propos de Colby Covington puisque “Chaos” n’est pas vraiment un vrai combattant à ses yeux.

«Putain de coby. Le gars le plus fragile et le plus sensible de l’histoire de l’UFC. Je ne peux pas me virer car cette règle était réservée aux combattants », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. «Pas les renifleurs d’entrejambe qui se cassent la mâchoire par d’autres renifleurs d’entrejambe. American Top Team, nous savons tous que le mec n’est pas un combattant. “

Masvidal et Covignton étaient autrefois des amis proches, mais les choses se sont précipitées vers le sud entre les deux hommes l’année dernière. Depuis lors, les deux talentueux 170 livres se sont cognés toutes les chances qu’ils ont. Bien qu’un combat entre les deux soit un succès au box-office, il ne semble pas être à l’horizon de si tôt.

Mavidal est actuellement en lice pour affronter le champion de la division, Kamaru Usman, qui sera actuellement lié à l’UFC 252 le 11 juillet à Las Vegas, Nevada. Covington, quant à lui, dit qu’il sera le seul à affronter “The Nigerian Nightmare” après que Masvidal se soit exclu du combat pour le championnat.

Le temps nous le dira, je suppose.