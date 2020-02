Jorge Masvidal détaille le combat qui le rendait nerveux

Image via @ufc sur Instagram

Jorge Masvidal s’est solidifié en tant que «méchante mère f * cker» dans le jeu de combat à la fin de l’année dernière avec une victoire des poids welters contre Nate Diaz.

“Gamebred” est l’un des OG des arts martiaux mixtes et a montré peu ou pas de crainte lorsqu’il affronte certains des combattants les plus élitistes qui aient jamais mis les pieds dans la cage.

L’attitude de Masvidal à l’égard de tous les arrivants ressemble à celle des anciens champions et champions du MMA BJ Penn et Nick Diaz.

Jorge Masvidal a eu une année 2019 incroyable qui lui a valu des victoires sensationnelles par KO contre Darren Till et Ben Askren, ceci en plus de sa victoire précitée de TKO contre Nate Diaz à l’UFC 244.

Alors que “ Gamebred ” apparaît apparemment dans son élément lorsqu’il se tient à l’intérieur de l’Octogone, comme présenté alors qu’il se tenait en face d’Askren en souriant avec ses mains derrière son dos quelques instants avant le début de leur combat à l’UFC 239, il a éprouvé des nerfs au cours de sa carrière. .

Jorge Masvidal a révélé qu’un combat de 2007 contre Yves Edwards lui avait fait sentir le papillon.

“Il y avait un gars pour lequel j’étais plutôt nerveux”, a révélé Masvidal sur sa chaîne YouTube. «Je ne dirais pas que j’ai eu peur comme je ne vais pas entrer avec lui, parce que je suis monté sur le ring et que j’ai concouru avec lui. Mais, c’est quelqu’un qui m’a fait, à ce moment de ma carrière, je le regardais trop et je ne savais pas que je ferais la ferraille avec ce mec et puis avant que je le sache, moi et lui, nous le ferions. (Yves) est quelqu’un que j’ai grandi en regardant se battre et il était proche de mon poids et j’aimais la façon dont il jetait. Il était l’un des meilleurs poids légers que j’avais vu en ce moment et c’était Yves Edwards. “

Jorge Masvidal a poursuivi:

«Cette bataille dans ce combat m’a aidé pour tous les autres combats qui se sont déroulés parce qu’une fois que j’ai eu ce combat avec Yves Edwards, je me suis dit depuis lors ‘mec si je pouvais entrer dans la cage avec ce mec et faire mon travail, je ne donne pas af * ck qui vient ensuite ‘. Parce que c’était le respect et l’admiration que j’avais pour Yves à l’époque. Il tuait le jeu pendant un moment. J’étais encore relativement nouveau dans le jeu et ce n’était qu’un combat énorme pour moi. Ce serait donc l’un des combats les plus nerveux dans lesquels j’ai participé au cours de ma carrière. “

Jorge Masvidal a battu Yves Edwards par coup de tête dans leur inclinaison légère sous la bannière de Bodog Fight en 2007.

«Gamebred» devrait désormais défier le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, lors de sa prochaine apparition en octogone. Selon le président de l’UFC, Dana White, ce combat pour le titre est ciblé pour la semaine internationale de lutte de juillet.

