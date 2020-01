Jorge Masvidal détaille une conversation intéressante avec le manager de Nick Diaz

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Jorge Masvidal s’est prononcé sur une conversation intéressante qu’il a eue avec le manager de Nick Diaz alors qu’il envisage une année énorme en 2020.

Masvidal, qui a connu une année 3-0 phénoménale en 2019, est le titulaire actuel et inaugural du championnat BMF. Qu’il finisse ou non par défendre cette ceinture cette année, il va certainement jouer un rôle énorme dans le championnat UFC des poids mi-moyens.

Lors d’une récente interview avec Ariel Helwani, Masvidal est entré dans les détails d’une autre option potentiellement énorme pour lui en 2020: un combat avec Nick Diaz.

«Par pure coïncidence et par chance, je viens de parler avec le manager de Nick Diaz. Et c’était intéressant avec beaucoup de perspectives différentes parce que l’UFC dit une chose et c’est complètement différent de ce que nous entendions », a déclaré Masvidal (via MMA Mania).

“Pour l’entendre maintenant du manager de Nick Diaz, les choses ont beaucoup plus de sens maintenant. L’UFC nous racontait toutes sortes de choses folles et je ne suis pas prêt à attendre personne. Ils me disaient ceci et cela et cela… nous avons eu des options », a ajouté Masvidal. “Qui va m’apporter ce joli morceau de changement que quelqu’un comme moi qu’il a combattu 16 ans professionnel et casser le cul?”

«Si cela ne dépend que de moi, je respecte Nick, lui et son frère, j’ai beaucoup de respect pour Conor pour ce qu’il a fait à l’intérieur de la cage. Mais Usman, je n’aime pas du tout son cul. Je veux juste baiser son cul. C’est juste un punk, le même gars qu’il y a cinq ou six ans me demandait de prendre des photos. “

Bien que Diaz puisse être une option, il semble également que les choses se réchauffent en ce qui concerne un combat entre Masvidal et Kamaru Usman, comme on l’a vu lors de leur confrontation au Super Bowl cette semaine.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour Jorge Masvidal?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.