Jorge Masvidal détruit Colby Covington, le qualifie de “gars le plus sensible de l’histoire de l’UFC”

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, Jorge Masvidal, a saccagé son coéquipier américain Top Team Colby Covington, le qualifiant de “le gars le plus sensible de l’histoire de l’UFC”.

Bien qu’ils soient coéquipiers à ATT, Masvidal et Covington se font des va-et-vient depuis des mois, mais cette semaine, le propriétaire d’ATT Dan Lambert a institué une politique de non-poubelle entre les combattants du gymnase. Masvidal, cependant, pense qu’il n’a pas enfreint la règle parce qu’il ne considère pas Covington comme un combattant.

Mardi, Masvidal est allé sur Twitter pour jeter Covington. Voici ce qu’il a dit.

Putain de coby. Le gars le plus fragile et le plus sensible de l’histoire de l’UFC. Je ne peux pas me virer car cette règle était réservée aux combattants. Pas les renifleurs d’entrejambe qui se cassent la mâchoire par d’autres renifleurs d’entrejambe. @AmericanTopTeam, nous savons tous que le mec n’est pas un combattant. https://t.co/TvmJXpucEz

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 24 mars 2020

Lambert ne sera probablement pas heureux que Masvidal ait enfreint la règle du non-poubelle, mais ce qu’il a fait, c’est augmenter encore plus la chaleur entre lui et Covington, ce qui pourrait éventuellement mettre en place un match de rancune à gros budget entre les deux stars de l’ATT. Masvidal et Covington étaient autrefois amis, mais ils ne s’aiment plus et n’ont pas peur de le faire savoir.

Masvidal est actuellement prêt à affronter le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman au cours de l’été, mais avec l’épidémie de coronavirus reportant tous les événements de l’UFC jusqu’à nouvel ordre, on ne sait pas quand l’UFC pourra obtenir ce combat pour le titre réservé.

Quant à Covington, il n’a pas combattu depuis qu’il a perdu par TKO au cinquième tour contre Usman dans l’événement principal de l’UFC 245. Covington était récemment dans les nouvelles appelant Tyron Woodley pour un combat à court préavis contre le malheureux Indien carte de casino mais n’a pas obtenu le combat parce que la carte a été mise au rebut. Peut-être que l’UFC laissera éventuellement Masvidal et Covington résoudre leurs différences à l’intérieur de la cage.

Pensez-vous que nous verrons jamais Jorge Masvidal combattre Colby Covington dans l’Octogone?