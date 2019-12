Jorge Masvidal dit que Colby Covington "a ce qu'il méritait" à l'UFC 245

En tant qu'ancien ami et coéquipier dont la relation avec Colby Covington a apparemment tourné au vinaigre, il n'est peut-être pas surprenant que Jorge Masvidal ait quelques réflexions sur la chute de son ancien partenaire d'entraînement entre les mains de Kamaru Usman à l'UFC 245.

Covington s'est battu jusqu'à la finale avec le champion en titre des poids mi-moyens de l'UFC, mais a été arrêté avec seulement 50 secondes à faire, et a ensuite confirmé avoir la mâchoire cassée à la suite de sa guerre avec "The Nigerian Nightmare" à Las Vegas.

S'adressant à Jim Rome sur CBS Sports Network, Masvidal a expliqué qu'après que Covington n'aurait pas payé son entraîneur après sa victoire sur Rafael dos Anjos, il avait voulu se casser la mâchoire de Covington lui-même, mais Usman a finalement été le premier.

«Au début, mon truc était juste de lui casser la figure, mais mon entraîneur a dit que ça allait probablement me mettre en prison. Laissez l'univers s'occuper de lui.

"Ses mots exacts étaient:" Nous allons le mettre dans un anneau de prix et lui briser la mâchoire ". Quelqu'un m'a battu pour ça. Mais sa mâchoire est cassée. "

Et après avoir vu Covington élever son stock à travers des commentaires conflictuels et un comportement semblable à un troll, Masvidal a admis qu'il avait du mal à ne pas apprécier le sentiment de schadenfreude après avoir vu Covington terminé à Las Vegas le 14 décembre

"Mec, je n'aime pas toujours être très critique envers les êtres humains parce que je suis loin d'être parfait", a-t-il déclaré. "Mais je ne suis tout simplement pas d'accord avec tout ça … ta carrière est basée sur la montée en puissance des gens, non? Si je viens dans votre émission et que je dis juste un tas de choses controversées pour que les gens parlent de moi … juste pour obtenir des réactions des gens. Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé, mais les gens le font tout le temps, et il est le poster poster numéro un pour ça. Il veut donc toujours obtenir une réaction des gens.

"Maintenant, cet individu, quand les gens essaient d'obtenir une réaction de sa part, il rapporte des gens sur Instagram. Il a retiré les commentaires, vous ne pouvez donc pas le commenter. Il disait à quel point ils étaient négatifs pour lui et tout ça. C'est le gars qui appelle les gens vierges, appelle les gens nerds qui vivent dans le sous-sol de leurs parents, se moquant des Brésiliens.

«Ce pays, ce n’est pas comme si c’était un pays riche qui se portait bien. Ils ont beaucoup de pauvreté là-bas et beaucoup de gens là-bas qui prennent à cœur ce qu'il dit, mais il ne donne pas de vol (explétif). Et il fait tout pour un like sur Facebook, pour un chèque de paie pour les trois, quatre, cinq pay-per-views avec lesquels il est monté? Le gars est un clown, mec. Il a eu ce qu'il méritait."

