Jorge Masvidal dit que Kevin Lee devrait être licencié à la suite d’un “coup de b * tch” à l’UFC Brasilia

Jorge Masvidal, le meilleur poids welter de l’UFC, n’a pas été impressionné par la façon dont Kevin Lee a géré sa défaite contre Charles Oliveira lors de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

“Gamebred” est allé sur Twitter peu de temps après la conclusion de l’événement principal d’aujourd’hui, où il a absolument critiqué “The MoTown Phenom” pour avoir essayé de continuer à se battre après avoir clairement tapé sur “Da Bronx”.

Vous devriez être coupé pour ce coup de chienne. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul de houe https://t.co/M67EFkfUlm

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire https://t.co/tqCMerQzjV

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

La défaite a servi de troisième à Lee lors de ses quatre dernières apparitions en octogone. Au cours de cette période difficile, la seule victoire de Kevin est survenue contre Gregor Gillespie, qu’il a battu par KO au premier tour.

Pour aggraver les choses, Kevin Lee (18-6 MMA) avait manqué le poids de la tête d’affiche de l’UFC Brasilia de 2,5 livres ce soir, rendant son avenir incertain en poids léger.

Quant à Jorge Masvidal, le poids welter UFC en attente attend actuellement sa prochaine affectation. «Gamebred» vient de remporter trois arrêts consécutifs face à ses adversaires très vantés Darren Till, Ben Askren et plus récemment Nate Diaz.

Masvidal devrait être le prochain homme à défier l’actuel cheville ouvrière des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman. Cependant, le détenteur du titre «BMF» des promotions ne laisse pas espérer une potentielle «soirée culotte rouge» avec Conor McGregor.

Que pensez-vous de Jorge Masvidal dynamitant Kevin Lee après le Main Event de l’UFC Brasilia ce soir? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

