Jorge Masvidal dit que le retour à la légèreté est possible

Jorge Masvidal a récemment collectionné des cuirs chevelus dans la division des poids welters, mais il a passé les premiers chapitres de sa carrière à concourir dans la division des poids légers.

Ce n’est un secret pour personne que Masvidal a eu du mal à réduire la limite de 156 livres de la division légère, mais d’après les sons, le joueur de 35 ans tenterait à nouveau la coupe si l’argent était bon.

«Ce n’est qu’en 170, ils m’ont donné le top 10 et le top 5, donc je n’ai jamais eu, je pense, ma juste chance à ’55. J’ai battu beaucoup de bons gars quand j’étais là-bas, à l’UFC aussi », a déclaré Masvidal sur sa chaîne YouTube (transcription via MMA Junkie). «Le moolah va parler homme; 155 est une telle bataille avec mon poids. Il y a toujours eu beaucoup d’eau, et cela ne me laisse pas la nuit du combat dans la meilleure forme possible.

“Comme la façon dont je participe à 170, j’ai cette explosion”, a poursuivi Masvidal. «Je pourrais exploser un peu plus et plus longtemps. À 55 ans, ce serait un peu différent, mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas en gagner un et que je ne pourrais pas faire le poids. S’ils devaient payer cet argent, je serais pressé d’aller là-bas et de montrer ce que je vaux. “

Bien que Masvidal semble ouvert à un retour à la division des poids légers dans les bonnes circonstances, il est peu probable que nous le voyions faire cette chute de sitôt. Non seulement l’industrie du sport dans son ensemble a été interrompue par la pandémie de coronavirus, mais Masvidal devrait obtenir la prochaine fissure chez le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman.

Pensez-vous que nous verrons Jorge Masvidal dans la division des poids légers de l’UFC à l’avenir, ou devrait-il s’en tenir au poids welter?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.