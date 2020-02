Jorge Masvidal dit qu’il «combattra définitivement» Leon Edwards s’il bat Tyron Woodley

Image via @ufc sur Instagram

Jorge Masvidal dit qu’il combattra Leon Edwards si l’Anglais peut dépasser Tyron Woodley en mars.

Edwards affrontera Woodley dans l’événement principal de l’UFC London dans un combat potentiel pour le prétendant numéro un. En route pour le combat, le natif de Birmingham dit qu’il est dans l’ancienne tête des champions et est confiant qu’il lèvera la main.

S’il battait Woodley, Jorge Masvidal dit qu’il lutterait contre Edwards, car leur rivalité remonte à un an lorsque “Gamebred” l’a frappé dans les coulisses avec ce qu’il a déclaré être un trois pièces et un soda.

Après la rencontre, beaucoup s’attendaient à ce que le combat soit réservé ensuite, mais il ne l’a jamais été. Au lieu de cela, les deux ont suivi leur propre chemin, mais ils sont peut-être maintenant près de se battre.

«Si Leon gagne le combat, ça va arriver. Moi et lui, nous allons certainement nous battre, car maintenant il est un très bon candidat pour le combat », a déclaré Jorge Masvidal sur Submission Radio.

Si Woodley bat Edwards, ‘Gamebred’ n’est pas intéressé par ce combat car lui et l’ancien champion ont une bonne relation.

«Dans le cas de Woodley, si je devais choisir un gars que je ne combattrais pas, ce serait lui. Ce n’est pas un gars que je veux combattre. Mais si nous allons nous battre, si nous sommes tous les deux en position pour la ceinture, oui, nous le ferons, et il n’y aura pas de chaleur à ce sujet », a-t-il déclaré. “Ensuite, nous allions traîner, manger de la nourriture, parler s ** t. Woodley et moi avons une très bonne relation et nous voyons des choses vraiment similaires. C’est juste des affaires. C’est rien de personnel.”

Jorge Masvidal devrait affronter Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens lors de l’International Fight Week. Mais, Colby Covington est récemment sorti et a déclaré à BJPENN Radio que «Gamebred» ne signera pas le contrat pour se battre pour le titre. Donc, peut-être que Masvidal vs Edwards pourrait arriver ensuite.

Seriez-vous intéressé à voir Jorge Masvidal contre Leon Edwards? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.