Jorge Masvidal dit qu’il entame des négociations pour le combat pour le titre avec Kamaru Usman

Jorge Masvidal dit qu’il entame des négociations contractuelles pour combattre Kamaru Usman pour le titre poids welter.

Masvidal et Usman se sont mutuellement échangés sur les réseaux sociaux et des interviews. Mais, à la radio à Miami pour le Super Bowl, Masvidal et Usman se sont affrontés pour ajouter à la rivalité. Pourtant, avant que cela ne se produise, Masvidal a fait une interview sur l’émission Jim Rome où il a dit qu’il prévoyait d’embarrasser Usman et le ferait même aujourd’hui.

“Il l’a dit dans une interview, il est amplifié, [and] il devient très excité quand les gars parlent de déchets », a déclaré Masvidal. “C’est directement pour Usman, je vais vous embarrasser du début à la fin. Je vais le dire maintenant, alors quand il sera rejoué dans 10 ans, je vous dirai que je vous l’ai dit. Je vais vous embarrasser. Que ce soit à la télévision nationale ou si je vous vois en ce moment ici. Partout où je vous vois, je vais vous embarrasser pour les paroles que vous avez dites. “

Non seulement il a dit qu’il allait embarrasser Usman, mais Jorge Masvidal a révélé que des négociations avaient commencé pour ce combat.

«On lui a demandé, il aurait pu couper l’une des meilleures promos de tous les temps s’il avait pu parler. “On lui a demandé après son combat avec le gars qu’il s’est cassé la mâchoire [Colby Covington]”Hé, que pensez-vous de Masvidal?” Et je suis le “combattant de l’année”, et cela n’est remis qu’à une personne parmi des milliers d’athlètes incroyables “, a déclaré Jorge Masvidal. “J’ai reçu ce prix,” Fighter of the Year “, et je suis dans sa catégorie de poids, et quand ils lui ont demandé [about] «Jorge Masvidal», a-t-il dit, «Qui? Non, je ne sais pas qui c’est. Mais je veux combattre le gars qui est sous lui », qu’il a déjà battu.

“C’est comme si Usman n’était pas vraiment un combattant, il ressemblait plus à un politicien”, a-t-il poursuivi. «Parce qu’il dit aux gens qu’il veut se battre, mais ce qu’il dit, ce qu’il montre? Nous allons entamer des négociations et voir ce qui se passe. “

Kamaru Usman est récemment sorti et a déclaré que Dana White lui avait dit que Jorge Masvidal était le prochain pour lui. Donc, il semble que la prochaine défense du titre d’Usman sera contre “Gamebred” mais quand cette volonté sera visible.

Selon vous, qui gagnera entre Jorge Masvidal et Kamaru Usman? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

