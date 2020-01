Jorge Masvidal dit qu’il ira ‘f ** k up’ Kamaru Usman pendant qu’il attend Conor McGregor

Image via @ufc sur Instagram

Jorge Masvidal a fait connaître ses intentions.

Après que «Gamebred» ait battu Nate Diaz à l’UFC 244, il a dit qu’il voulait le plus gros salaire possible et beaucoup ont souligné Conor McGregor. Pourtant, Masvidal pense que l’Irlandais ne veut pas vraiment le combattre comme le montre son discours d’après-combat à l’UFC 246.

Maintenant, Jorge Masvidal dit qu’il ira combattre Usman et le battra puis fera avec plaisir la même chose à McGregor par la suite.

“Il parle beaucoup de merde. Mais tout ça parce qu’il ne le veut pas », a déclaré Masvidal lors de son discours sur le podcast« Le Batard and Friends »(via MMA Fighting). «Il aurait pu couper la promo la plus malade – il aurait pu couper la promo la plus malade de la vie. Si tout le monde en voulait plus et en parlait. Nous comprenons en quelque sorte où ils vont.

“Certaines choses qu’il a dites au micro aussi qu’il ne sent pas qu’il n’est pas à la hauteur, qu’il doit travailler là-dessus, il doit travailler là-dessus. Je comprends, mec. Retournez là-bas, trouvez votre timing, quand vous vous sentez prêt pour le défi, nous le faisons. Il n’y a pas d’urgence. Je vais chercher mon titre en attendant. Je vais f * ck up [Kamaru] Usman pendant ce temps, et moi et Conor pourrons parler à l’avenir s’il le veut ou non. Cela n’a pas vraiment d’importance. Je ne suis pas ici pour intimider les gens dans des combats ou pour continuer à demander le combat. Je vais vaquer à mes occupations comme je l’ai dit, je le ferai toujours. “

Kamaru Usman a récemment tiré sur Masvidal, donc un combat entre les deux semble probable. Ce serait un combat énorme car cela donnerait une chance au jeu à Gamebred et s’il gagnait et combattait McGregor, cela donnerait à l’Irlandais une chance de devenir un champion du monde à trois poids.

Quoi qu’il en soit, Jorge Masvidal semble prêt à combattre Kamaru Usman et sait qu’il le battra.

