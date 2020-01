Jorge Masvidal dit qu’il se penche vers Usman sur Conor McGregor

Image via @gamebredfighter sur Instagram

Conor McGregor est de retour dans la colonne des victoires, grâce à un raclage de 40 secondes de Donald “Cowboy” Cerrone, et la communauté des combattants se demande déjà qui il combattra ensuite. Bien que McGregor ait beaucoup d’options pour son prochain combat, on peut soutenir que la confrontation la plus convaincante à sa disposition à l’heure actuelle est la course au poids welter Jorge Masvidal.

À ce stade, Masvidal a incontestablement mérité une faille au champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman. Mais avec Usman soignant une blessure, il a été suggéré qu’il pourrait rencontrer McGregor dans un combat lucratif entre-temps – peut-être même avec un titre provisoire en jeu.

Bien que Masvidal soit ouvert à un combat avec McGregor, cependant, il dit que sa préférence est actuellement pour un combat pour le titre Usman.

Masvidal a pesé ses options sur le MMA Show d’Ariel Helwani lundi.

“Ce serait bien aussi, si Conor voulait le faire”, a déclaré Masvidal à propos d’un combat pour le titre intérimaire avec McGregor. «Un de ces gars-là va se débarrasser de moi. Je me penche, en ce moment, vers Usman, la façon dont il a parlé s ** t. Si Conor veut le faire, il ne sera pas difficile de le faire, mais je ne vais pas m’asseoir ici et divertir les taureaux ** et tout ça, vous savez? Je veux juste me débarrasser. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’était pas impressionné par McGregor, Masvidal a assuré le contraire. Il croit simplement que lui et McGregor ont des objectifs différents à ce stade.

“Ce n’est pas que je ne suis pas impressionné”, a déclaré Masvidal à propos de McGregor. «Il a des plans différents. Je n’essaie pas non plus de ruiner ses plans. Il a ses propres plans et les choses qu’il veut faire… Allez-y, mon frère. Je pourrais donner un f ** k de moins. Je vais gagner de l’argent quoi qu’il arrive. “

Préférez-vous voir Jorge Masvidal combattre Conor McGregor ou Kamaru Usman ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.