Jorge Masvidal dit qu’il “y avait un accord sur la table” pour combattre Kamaru Usman à l’UFC 249

Jorge Masvidal dit qu’il y avait un accord sur la table pour qu’il combatte Kamaru Usman à l’UFC 249.

Masvidal et Usman se font des va-et-vient depuis des mois maintenant. On s’attendait à ce que les deux se battent à l’International Fight Week en juillet, mais en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont presque combattu à l’UFC 249.

Lorsque la promotion basée à Las Vegas créait une nouvelle carte, “Gamebred” révèle qu’on lui a offert un combat pour le titre contre Usman. Mais, il dit que l’argent n’était pas bon pour lui d’accepter.

“Il y avait un accord sur la table, mais lorsque l’accord complet et toute son étendue a été conclu et comment il allait se dérouler, le budget n’était vraiment pas en mesure de répondre à ce que nous demandions. Le prix que j’ai affiché là-bas, ils ne voulaient pas payer. Cet autre gars, qui sait s’il était ou non, mais mon prix n’a pas été atteint », a déclaré Jorge Masvidal à BT Sport. “Et pour le facteur risque-récompense, je voulais être indemnisé et l’indemnisation n’était pas vraiment là. Nous n’étions pas trop loin non plus, nous pouvons le faire fonctionner à l’avenir pour un fait. Je pense qu’en juillet, je décapiterai ce type pour que le monde entier le voie. “

L’UFC 249 a finalement été reporté après que les supérieurs de Disney aient dit à Dana White de débrancher. Il est toujours possible que Masvidal combat Usman en juillet, mais personne ne sait vraiment quand les combats pourront avoir lieu, même si White a déclaré que Fight Island aura lieu dans un mois.

Quoi qu’il en soit, la rivalité entre Jorge Masvidal et Kamaru Usman semble loin d’être terminée.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/10/2020.