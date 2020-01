Jorge Masvidal donne sa prédiction pour Conor McGregor contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone

Jorge Masvidal cherche toujours à ajouter quelques zéros de plus à son compte bancaire. Mais pour autant qu’il puisse gagner dans un combat potentiel contre Conor McGregor, il n’est pas entièrement convaincu que l’ancien champion des deux divisions parviendra à travers Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246.

Après 15 mois d’absence, McGregor combat Cerrone à 170 livres, une demande qu’il a faite dans l’espoir de préparer son corps pour trois combats potentiels en 2020. Pourtant, la star irlandaise abandonne la taille à Cerrone, qui a combattu plusieurs fois au poids welter à l’UFC avec gagne par-dessus Matt Brown, Mike Perry et Rick Story.

Masvidal pourrait être investi dans une victoire de McGregor uniquement d’un point de vue financier, mais il est également allé de pair avec Cerrone, et il sait que ce ne sera pas un test facile pour l’Irlandais franc.

“Conor est incroyable hors des blocs”, a déclaré Masvidal dans une interview à Submission Radio. «Je pense qu’il a un bon timing. Pendant que les gars obtiennent leur timing, Conor arrive déjà avec le timing. Il a déjà leur timing au moment où vous allez à votre timing. Bon pouvoir, (et) bonne confiance en lui. Je classerais Conor parmi les meilleurs débutants de ce sport. Donald, d’autre part, est plus un combattant du rythme. Il prend un peu de temps pour y travailler. Il rassemble ses feintes, ses mouvements, commence à mesurer les vitesses, voit à quelle vitesse, à quel point ils lancent.

“Donc, il travaille là-dessus, et il est comme un combattant du rythme. Donc, avec le temps, il fait un peu mieux, et je pense qu’il a aussi un peu plus d’endurance que Conor. Donc, si Cowboy sort et qu’il est comme une double menace, cela devient plus un problème (et) alors je commence à me pencher davantage sur Cowboy. S’il vient de sortir à plat et qu’il est devant Conor, je vais lourdement vers Conor, mec. »

Bien sûr, tout peut arriver dans un combat. Mais stylistiquement, Masvidal voit McGregor comme une confrontation cauchemardesque avec Cerrone lorsqu’il oppose un gaucher lourd contre un kickboxeur orthodoxe.

“Il est juste fait sur mesure pour Conor”, a déclaré Masvidal. «Le combattant droitier aux pieds plats est juste fait sur mesure pour un gaucher avec une main gauche décente. Donc, cela peut être intéressant, car même dans ce chaos, Cowboy peut atterrir le genou; il pourrait décrocher le coup de pied. C’est le plus gros.

“Mais je pense que cela dépend vraiment de Cowboy, du type de stratégie avec laquelle il sort.”

Malgré les suggestions des fans de MMA selon lesquelles McGregor a trié sur le volet Cerrone parce que c’est un combat plus facile que des adversaires comme Justin Gaethje, Masvidal refuse de regarder derrière un athlète qui détient actuellement une longue liste de records UFC, y compris la plupart des victoires et des finitions à l’intérieur de l’Octogone.

“Il est de retour pour combattre un concurrent de haut niveau”, a déclaré Masvidal. «Il ne fait aucun compromis, il combat un étalon dans Cowboy. C’est un Cowboy plus âgé qui a traversé beaucoup de guerres, oui, mais c’est toujours Cowboy. Non seulement il est nul, mais c’est un individu très compétitif. Je pense qu’il est comme le numéro cinq ou six dans le monde en ce moment. Donc, il n’est certainement pas en reste.

«Y a-t-il eu des combats plus durs? Bien sûr, il y avait probablement des combats plus durs. Mais c’est un grand combat. Je serai à l’écoute et je regarderai. “

Masvidal sait qu’une victoire de McGregor le 18 janvier pourrait mettre en place un combat entre eux plus tard en 2020, ce qui pourrait devenir l’un des plus grands combats de l’année. Cela dit, l’actuel champion du “BMF” ne va pas jusqu’à s’enraciner pour McGregor, car même s’il est victorieux contre Cowboy, il n’y a toujours aucune garantie que le combat se produira.

“Je ne sais pas si Conor gagne, cela signifie qu’il me combat”, a déclaré Masvidal. “Je ne sais vraiment pas ça. Je ne pense pas. De regarder des interviews, d’entendre des choses, je ne pense pas, mec. Je pense que mon pote prend un chemin différent, mec.

“Peut-être que je regarde juste vers l’avenir. Mais je ne pense pas. Je pense que je vais finir par faire de la soupe aux chouettes [against Kamaru Usman] à un moment donné cette année. “