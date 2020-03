Jorge Masvidal envisage un retour léger – «Je n’ai jamais eu ma chance à 155»

Jorge Masvidal, aspirant au poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), n’a pas participé depuis l’arrêt de Nate Diaz à l’UFC 244 en novembre dernier à New York. Et avec le monde fermé par la pandémie de coronavirus, il pourrait s’écouler un certain temps avant de voir «Gamebred» de nouveau en action.

À son retour, Masvidal devrait obtenir le prochain crack à 170 livres, le détenteur du titre, Kamaru Usman, bien qu’il convient de noter que “Le cauchemar nigérian” a une histoire de prendre son temps doux quand il s’agit de mettre sa sangle sur la ligne . Peut-être que dans l’intervalle, «Gamebred» peut se tenir occupé à 155 livres?

«Ce n’est qu’en 170, ils m’ont donné le top 10 et le top 5, donc je n’ai jamais eu, je pense, ma juste chance à ’55. J’ai battu beaucoup de bons gars quand j’étais là-bas, à l’UFC aussi », a déclaré Masvidal sur sa chaîne vidéo (transcrite par Farah Hannoun). «Le moolah va parler homme; 155 est une telle bataille avec mon poids. Ça a toujours été beaucoup d’eau, et cela ne me laisse pas la nuit du combat dans la meilleure forme possible. »

Masvidal, 35 ans, n’a pas vu la division des poids légers depuis qu’il a abandonné une décision partagée à Al Iaquinta il y a environ cinq ans à Fairfax. Le combat a exigé que «Gamebred» frappe la balance plus d’une fois après être entré lourd lors de sa première tentative de pesée.

“Comme la façon dont je participe à 170, j’ai cette explosion”, a poursuivi Masvidal. «Je pourrais exploser un peu plus et plus longtemps. À 55 ans, ce serait un peu différent, mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas en gagner un et que je ne pourrais pas faire le poids. S’ils devaient payer cet argent, je serais pressé d’aller là-bas et de montrer ce que je vaux. “

Masvidal (35-13) a remporté trois combats consécutifs au poids welter, tous par KO / KO technique, donc cela n’a probablement pas beaucoup de sens d’envoyer “Gamebred” à 155 livres à moins que Khabib Nurmagomedov ne manque de prétendants au titre.