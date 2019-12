Jorge Masvidal envoie un message à Kamaru Usman après 'qui?' remarques

Jorge Masvidal a envoyé un message très clair et direct au champion des poids mi-moyens de l'UFC, Kamaru Usman, à la suite de récents commentaires de "The Nigerian Nightmare".

Masvidal vient de connaître la meilleure année de sa carrière en 2019 après avoir réussi à terminer Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz de manière impressionnante. Maintenant, avec 2020 qui se profile, il y a de très bonnes chances que «Gamebred» soit le prochain homme en lice pour combattre Usman pour le championnat des poids mi-moyens.

Récemment, Usman a émis quelques réponses «qui?» En rapport avec des questions sur Masvidal, et le détenteur du championnat BMF en a pris note.

Dans la réponse vidéo ci-dessus, Masvidal a envoyé un message clair et direct à Usman, indiquant qu'en réalité, il sait exactement qui il est et de quoi il est capable.

Masvidal a beaucoup d'options sur la table pour lui à la suite de son ascension vers la célébrité ces derniers mois. Il pouvait attendre une offre pour combattre Usman pour la ceinture, il pouvait attendre et voir si Conor McGregor dépassait Donald «Cowboy» Cerrone, il pouvait défendre le titre BMF, il pouvait combattre Colby Covington ou il pouvait même entretenir l'idée d'affronter Canelo Alvarez dans un combat de boxe.

La théorie populaire veut qu'il attende McGregor, mais vous devez imaginer que l'UFC veut essayer de faire d'Usman vs Masvidal une réalité. C'est le match le plus intrigant que vous puissiez faire à 170 en ce moment et alors que beaucoup croient qu'ils "savent" ce qui va se passer, principalement en raison de la capacité de lutte d'Usman, "Gamebred" est aussi imprévisible que possible.

Une chose est sûre: les prochains mois vont être très intéressants en attendant une certaine clarté dans cette division.

Voulez-vous voir Jorge Masvidal et Kamaru Usman se battre en 2020?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/12/2019.