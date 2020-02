Jorge Masvidal est prêt à se battre avec Khabib si …

Chaque combat est un risque pour tout combattant et combattant, mais quand on est dans la situation de Jorge Masvidal, ce risque augmente parce que nous parlons d’une étoile, de quelqu’un qui a créé un phénomène autour de lui. Parfois, une défaite ne s’arrête pas, mais bien d’autres fois.

Masvidal saurait-il comment le gérer s’il perd?

D’un autre côté, les gains de chaque victoire augmentent également. On parle d’un salaire plus élevé mais aussi de plus d’argent en dehors de UFC. Et si nous mettons cette question de côté, nous parlons également d’affronter des adversaires plus importants, de gagner des championnats, de créer un héritage, d’être une légende.

Nous ne savons toujours pas qui sera le prochain adversaire de Masvidal, mais a plusieurs options. Bien que jusqu’à présent, nous n’avions jamais inclus Khabib Nurmagomedov, l’actuel champion du monde UFC Lightweight.

Masvidal vs Khabib

Mais lors de sa récente interview pour le podcast HalfCast, le combattant dit être prêt à y faire face, avec une condition.

“Si l’UFC me fait une offre que je ne peux pas refuser. Perdre mon poids à ce point serait horrible pour moi. Je ne l’ai pas fait depuis longtemps et avec les nouvelles règles de l’UFC, cela est devenu impossible pour moi. J’ai grimpé aussi vite que possible. Il devrait souffrir beaucoup pour faire ce poids. En 170 livres, j’ai déjà 5% de graisse corporelle, le reste est entièrement composé d’eau. »

