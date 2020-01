Jorge Masvidal et Kamaru Usman ne ressentent pas la même chose au sujet d’un combat potentiel

LAS VEGAS – Jorge Masvidal et Kamaru Usman ont leurs différences. Certains d’entre eux étaient en plein écran jeudi.

Ni Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) ni Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) ne sont impliqués dans les festivités de samedi. Cependant, ils se trouvent intrinsèquement liés au résultat de l’événement principal de l’UFC 246 entre Conor McGregor et Donald Cerrone.

Les deux combattants poids welter ont répondu aux questions des médias lors de mêlées consécutives lors d’un événement pré-combat de l’UFC 246. Masvidal et Usman ont été interrogés sur les affrontements potentiels avec McGregor, ainsi que sur une confrontation directe entre les deux. Cependant, leur soif d’un futur combat les uns contre les autres différait.

Ne voulant pas jouer le rôle de marieur, Usman a réitéré qu’il laissait ces détails à son équipe et à la promotion. Usman a laissé entendre qu’il ne se soucie pas de savoir qui est le suivant, tant qu’il s’agit d’un challenger digne.

Ces dernières semaines, cependant, Usman s’est moqué de Masvidal. Sa ligne de référence chaque fois que Masvidal est élevé: “Qui?”

Alors pourquoi Usman minimise-t-il apparemment la notoriété de Masvidal? Il s’agit moins de popularité – Masvidal est indéniablement un gros problème – et plus d’être éprouvé dans la division.

“C’est un jeu où vous devez combattre les prétendants qui sont là”, a déclaré Usman aux journalistes, y compris MMA Junkie. “S’il y a juste un gars moyen qui s’intéresse au sport des arts martiaux et qui se dit” Oh, le champion poids welter va combattre quelqu’un. ” Qui est cet aspirant? “Ils parcourent le classement et veulent savoir qui est le prochain meilleur gars.”

Usman a ensuite souligné la récente séquence de Masvidal. Masvidal a battu Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till lors de ses plus récents combats, dont aucun n’est classé parmi les 10 meilleurs poids welters de l’UFC.

“Si vous regardez dans ce top 10, j’en ai battu la moitié”, a déclaré Usman. «J’en ai traversé la moitié. Qui dans ce top 10 a battu ce gars? Pour moi, est-ce un concurrent ou est-ce le battage médiatique? Il y a deux choses différentes.

«Bien sûr, quand il y a beaucoup de battage médiatique, les gens veulent voir le combat. Bien sûr, ils font que le combat se produise – quand c’est un vrai concurrent qui a traversé la division et battu tous les gars dignes pour y arriver, bien sûr. C’est le prochain défi le plus difficile et le meilleur. C’est tout ce qui est. “

À l’inverse, Masvidal a proposé une approche différente. Dans l’ensemble, l’argent est sa principale motivation. Une confrontation avec McGregor, pense Masvidal, augmenterait sûrement le solde de son compte bancaire plus qu’un combat avec Usman.

Dans un scénario hypothétique dans lequel les gains étaient égaux, cependant, Masvidal aimerait mettre la main sur le champion des poids mi-moyens de l’UFC. Le Masvidal de l’American Top Team a pris une exception particulière à la récente conversation trash d’Usman.

“C’est une question d’argent, au début”, a déclaré Masvidal. “Mais si je suis payé en nourriture pour les deux pour une raison quelconque et que c’est la même nourriture, j’aime Conor – ce qu’il fait dans le ring. J’aime tous les globes oculaires qu’il a apportés au sport. Je l’aime plus en tant que personne.

“Usman, je ne peux pas le supporter. Je ne supporte pas ce mec. Je serai honnête avec toi. Je vais choisir Usman toute la journée, mais c’est une affaire, non? Spécialement pour moi. Je choisis Conor dans la vraie vie. Si ce sont toutes les mêmes pommes de terre et tomates, je vais casser le visage (explicite) (Usman) et de manière violente. Au début, je suis venu vers lui avec beaucoup de respect et je veux juste lui fermer la bouche. C’est ça.”

Avant que la promotion ne pèse ses options pour son prochain grand combat de poids welter, l’UFC 246 doit jouer. Après tout, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) est une grande pièce du puzzle. Ancien double champion de l’UFC, McGregor a encore des affaires à gérer sous la forme de Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC).

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

