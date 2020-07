Jorge Masvidal établit un record de l’UFC en remportant le titre contre Kamaru Usman

Image via @ufc sur Instagram

La superstar de l’UFC, Jorge Masvidal, a établi un record à l’UFC en acquérant le titre de tir à l’UFC 251 contre le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

Avec 48 combats professionnels de MMA au cours de sa carrière de 17 ans dans le MMA, Masvidal a établi le record du plus grand nombre de combats avant d’obtenir un titre UFC. Lorsque Masvidal affrontera Usman samedi prochain à Fight Island, ce sera la 49e fois qu’il entrera dans la cage. Il lui a fallu plus de temps que quiconque dans le sport pour se faire tirer une ceinture UFC, et même s’il se bat à très court préavis, attendez-vous à ce qu’il profite de sa chance.

ESPN a révélé l’état incroyable de Masvidal via son Twitter.

Si Jorge Masvidal combat Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC à # UFC251 samedi, aucun combattant de l’histoire de l’UFC n’aurait eu plus de combats en carrière (48) avant de recevoir son premier tir au titre. @ GamebredFighter a payé sa cotisation 🏆 pic.twitter.com / FIux2DkD4U – ESPN MMA (@espnmma) 5 juillet 2020

Comme indiqué ci-dessus, le mot «si» est important ici, car la lutte entre Masvidal et Usman est acceptée, mais pas officielle jusqu’à ce que Masvidal renvoie un test négatif pour COVID-19. Si Masvidal est négatif pour le coronavirus, alors lui et Usman devraient être embarqués dans un avion à destination d’Abu Dhabi lundi depuis Las Vegas, où les deux hommes se trouvent maintenant. Les résultats du test devraient arriver dans les 12 prochaines heures, et tant que les tests de Masvidal seront négatifs, il obtiendra son coup contre Usman.

Ce fut une tournure folle des événements pour Masvidal ces derniers jours. Après que Gilbert Burns a été expulsé de la carte après avoir été testé positif pour COVID-19, l’UFC a travaillé dur tout le week-end pour mener le combat avec Usman. Rappelez-vous, Masvidal était à l’origine l’homme prêt à se battre contre Usman pour la ceinture à l’UFC 251 avant qu’un retrait du contrat ne conduise l’UFC à donner le coup de feu à Burns. Mais après que Burns soit tombé de la carte, l’UFC s’est tourné vers Masvidal pour sauver la situation.

Bien que Masvidal ait toujours été dans le sport, ce sera la première fois qu’il se bat pour la ceinture et il l’a vraiment mérité à en juger par cette statistique. Bien qu’il ait connu de nombreux revers tout au long de sa carrière, au cours des dernières années, il a vraiment fait monter la température. En 2019, il a battu Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till par arrêt pour s’imposer comme l’une des plus grandes superstars du sport aujourd’hui et remporter ce titre contre Usman.

Pensez-vous que Jorge Masvidal a ce qu’il faut pour battre Kamaru Usman à l’UFC 251?