Jorge Masvidal explique ce qui se passe quand il envoie ses adversaires dans le royaume des ombres

La star des poids mi-moyens de l'UFC, Jorge Masvidal, sait une chose ou deux sur l'envoi de ses adversaires dans le royaume des ombres, et il a expliqué ce qui se passe quand ils y vont.

Masvidal était un invité de «Pardon My Take» et on lui a demandé quelle était la différence entre battre quelqu'un et le «baptiser». Voici ce que "Gamebred" avait à dire.

C'est Friyay avant de longues vacances et nous avons le Baddest Motherfucker Alive en studio sur le pod d'aujourd'hui. ALLONS-Y! pic.twitter.com/4LQR5sOaV2

– Pardon My Take (@PardonMyTake) 20 décembre 2019

"Je vais vous donner quelques exemples. Il existe différents baptêmes. Permettez-moi de clarifier cela. Jésus, le vrai Jésus te baptise, tu vas au ciel, mon frère. Et Jésus de la rue vous baptise, vous allez dans le royaume des ombres, mon frère. Mais, vous pouvez revenir une meilleure personne du royaume des ombres », a déclaré Masvidal.

«Les gens ont vu, les gens reviennent de meilleures personnes après que je les ai envoyés dans le royaume des ombres. Donc, vous allez dans le royaume des ombres, et si vous revenez, vous revenez généralement à une meilleure personne. Pas tout le monde, mais la plupart reviennent mieux. Regardez Ben (Askren). Ben est revenu une meilleure personne. (Darren) Till est revenu une meilleure personne, il est maintenant à 85 ans. "

Masvidal a connu une épopée 2019 où il est devenu une superstar légitime avec ses victoires d'arrêt sur Ben Askren, Darren Till et Nate Diaz. Mais non seulement il a montré ses incroyables compétences à l'intérieur de la cage, mais son don pour le gab à l'extérieur l'a également aidé à devenir une star grand public. Cette dernière interview où il parle de baptêmes et d'envoyer ses adversaires dans le royaume des ombres illustre encore sa capacité à parler des ordures à un niveau sophistiqué.

À cette fin, Masvidal a été demandé s'il faisait une erreur en envoyant ses adversaires dans le royaume des ombres et s'il regrettait qu'ils deviennent un meilleur combattant et une meilleure personne. Masvidal a dit que c'était en fait le contraire, et qu'il était fier quand c'est le cas, mais si quelque chose de mal arrivait, il irait dans le laboratoire et modifierait le processus.

«Si je me trompe, je refigure simplement la formule et je les renvoie au royaume des ombres. Pas de biggie. Je les ai aidés deux fois », a déclaré Masvidal.

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour Jorge Masvidal?