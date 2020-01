Jorge Masvidal explique la confrontation de l’UFC 241 avec ‘f ** king snitch’ Colby Covington

Jorge Masvidal et Colby Covington étaient des colocataires et des meilleurs amis, mais ce n’est plus le cas. Les deux se sont brouillés et à l’UFC 241, il y a même eu une confrontation entre eux.

L’UFC a fini par les séparer. Ce qu’ils se disaient était inconnu jusqu’à présent.

Masvidal a affirmé dans une interview à Submission Radio qu’il avait demandé à Covington d’aller résoudre leurs différends à l’extérieur.

«Dana a certainement eu une conversation avec moi. Je veux dire, [Tyron] Woodley en a été témoin, mon manager en a été témoin. Il y avait des rumeurs. Max Holloway était juste à côté de moi », a déclaré Jorge Masvidal. «Et je vois Colby là-bas, et il parle déjà depuis des mois de moi sur Internet, de ses coéquipiers. Je vais, “hé, parlons comme des hommes, appelez-moi comme un homme.” Attention, il venait de dire qu’il m’a appelé et m’a dit, hé, faites un genou volant pour le combat de Ben Askren. Puis, quand nous avons commencé à nous battre, il a dit que nous n’avions pas parlé depuis deux ans. Le mec est juste un menteur habituel, et j’adorerais le publier maintenant.

“Donc, il ne m’a pas parlé depuis environ un an et demi, bien qu’il dise à tout le monde qu’il vient de me parler pour lui donner ce truc de Ben Askren”, a poursuivi Masvidal. “Et puis, vous dites tout ce connard stupide. Je vais, “hé, laissez-moi vous parler, mec.” Il va, “mec, sois un professionnel”, et il se retourne. Je vais, ‘yo, laissez-moi f ** king vous parler, arrêtez de parler de merde en ligne, je ne peux rien entendre, allons dehors et parlons.’ Et il a dit, ‘c’est cool mon frère, je suis af ** *** g pro. Je ne vais pas faire ça, “et il a juste tourné le dos et commence à s’éloigner, comme, va un peu plus loin pour moi. J’ai dit, d’accord, peu importe. »

Après avoir échangé des mots, Jorge Masvidal pensa que c’était fini. Mais, Dana White l’a tiré de côté pour lui dire de ne pas combattre Covington dans les tribunes.

“Avant que je le sache, Dana White m’appelle ici pour essayer d’être drôle. “Masvidal, je n’ai pas besoin que tu distribues trois pièces et un soda”. Je vais, ‘f ** k, de quoi tu parles, mec? Je suis juste là à regarder les combats, de quoi tu parles? », A-t-il expliqué. “Il dit:” J’ai amené Colby ici pour me dire que vous essayez de le foutre en l’air, ne faites rien “. Très bien, f ** king snitch. “

Que pensez-vous de cette explication de Jorge Masvidal?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.