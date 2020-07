Jorge Masvidal explique pourquoi il n’aime pas « lâche » Kamaru Usman

Jorge Masvidal n’est pas un fan du champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, qu’il combattra dans l’événement principal de l’UFC 251 ce samedi.

Masvidal devait à l’origine être le prochain homme en ligne pour Usman. Quand il est entré dans un différend de contrat passionné et très médiatisé avec l’UFC, cependant, la promotion a attribué la prochaine fissure chez Usman à Burns. Burns a ensuite testé positif pour COVID-19, à quel point l’UFC a approché Masvidal pour intervenir pour combattre Usman à court préavis.

Le combat a été officialisé dimanche soir.

À seulement six jours de son combat contre Usman, Masvidal a clairement fait savoir qu’il avait l’intention d’infliger de graves dommages au champion – selon ses propres mots «lui briser le visage».

« Je suis heureux, plus que tout, parce que je peux briser le visage de ce type, puis être payé pour ça », a déclaré Masvidal à Ariel Helwani d’ESPN peu de temps après que le combat contre Usman a été officialisé.

Le challenger du titre welterweight a ensuite expliqué pourquoi il nourrissait tant d’animosité envers son rival.

« Vous ne l’avez pas vu parler, comment il parle de tout le monde? » Masvidal a répondu lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si désireux de punir Usman dans la cage. « Tout est juste négativité et minimisation des gens.

«Un homme sage m’a dit cette citation, et il l’a décomposée d’une bien meilleure façon que je ne peux la décomposer, mais écoutez: [Some people say] « Je vais atténuer ta lumière pour rendre la mienne plus lumineuse. » Non, je vais juste rendre ma lumière aussi brillante que possible. [Usman has] constamment jeté disses sur moi pendant un certain temps. Je ne crois tout simplement rien de ce qu’il dit. Je connais le lâche qu’il est.

«Je connais ce type depuis un certain temps dans le sud de la Floride. C’est un gars qui s’approchait pour demander des photos [with me] il y a quatre ou cinq ans. Maintenant, vous êtes ce gars de la vie de voyou? Je ne le crois pas, mec. «

Masvidal a également rappelé une infâme interview d’Usman, au cours de laquelle le champion a fait semblant de ne pas savoir qui il était, bien qu’il soit à côté de la cage pour le record record de Masvidal, un coup de grâce de cinq secondes pour Ben Askren.

« Maintenant tu ne sais pas qui je suis? Tu es faux comme de la merde », a déclaré Masvidal, s’adressant directement à son rival. « À notre rendez-vous, je vais prouver au monde à quel point vous n’êtes pas réel. »

