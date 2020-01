Jorge Masvidal fait des prédictions pour McGregor contre Cerrone

Image via @gamebredfighter sur Instagram

Jorge Masvidal a récemment été lié à une bataille à succès avec Conor McGregor. Avant que ce combat ne se produise, cependant, McGregor devra passer devant l’ancienne victime de Masvidal, Donald «Cowboy» Cerrone, qu’il rencontrera lors du tournoi principal de l’UFC 246 le 18 janvier.

Alors, Masvidal croit-il que McGregor peut faire le travail et ouvrir la porte à leur super-combat potentiel? Eh bien, cela dépend.

Il dit qu’il favorise McGregor tôt, mais croit que les choses pourraient commencer dans la direction de Cerrone plus le combat se poursuivra – en particulier si l’Américain s’appuie sur ses compétences de lutte.

“Cela peut aller de plusieurs façons”, a déclaré Masvidal à ESPN lundi (h / t MMA Junkie). «Conor est super hors du bloc. Il est phénoménal dès le départ. Cowboy est un démarreur lent. Conor a une vitesse et un timing incroyables au début, une bonne puissance, donc je pense qu’il peut l’attraper tôt.

“Si Cowboy sort pour lutter comme il l’a fait dans le passé avec des attaquants décents et même de bons grapplers comme Rick Story, qu’il a réussi à éliminer et à créer beaucoup d’offenses comme ça … si ce Cowboy sort, il peut mélanger les choses vraiment sympa. Et puis il peut commencer à couler et à entrer dans son jeu de coups de pied hauts et de coups de poing et d’être rusé, comme une double menace pour Conor. ”

Alors que Masvidal reconnaît que Cerrone a des voies viables vers la victoire, il semble se pencher vers une victoire précoce de McGregor, en particulier si Cerrone choisit de frapper avec l’Irlandais, comme il l’a suggéré.

“Si (Cerrone) vient juste de se battre, je vois Conor gagner dans les deux premiers tours.”

Pensez-vous que Conor McGregor vaincra Donald Cerrone à l’UFC 246? S’il le fait, pensez-vous qu’il combattra Jorge Masvidal ensuite?

