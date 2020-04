Jorge Masvidal fait exploser Kamaru Usman dans la compilation vidéo YouTube

Jorge Masvidal fait certainement sa part pour promouvoir le combat de brassage avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

Masvidal est projeté face à Usman ensuite, mais avec la pandémie de coronavirus, il a été difficile pour l’UFC de finaliser une date.

“Gamebred” a clairement indiqué qu’il pensait qu’Usman était faux, mais il a fait un pas de plus en préparant une compilation vidéo, y compris des clips des jours de lutte à l’université d’Usman où il s’appelait Marty, un nom que Ben Askren a ramené à la surface l’an dernier.

L’histoire d’Usman avec le gymnase de Masvidal, American Top Team, remonte à la saison 21 de “The Ultimate Fighter”, qui opposait l’ancien gymnase d’Usman, les “Blackzilians” à ATT dans une compétition. Usman a fini par gagner le show, battant Haydar Hassan en finale. Il n’a plus perdu depuis lors, devenant 10-0 et devenant le champion de l’UFC.

Après une année 2019 remarquable, Masvidal est devenu l’une des plus grandes stars de la promotion, le préparant pour son premier tir au titre UFC. Bien qu’il n’y ait pas de lieu ni d’heure, Masvidal garde le match chaud dans les gros titres avec la vidéo ci-dessus sur sa chaîne YouTube en constante évolution.

