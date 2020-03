Jorge Masvidal fait exploser le «renifleur de l’entrejambe» Colby Covington

Le boeuf entre Jorge Masvidal et Colby Covington est bien documenté à ce stade.

Une fois amis, les deux meilleurs prétendants aux poids mi-moyens de l’UFC sont devenus des rivaux amers. Cela a été récemment illustré par un tweet publié par Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) mardi. En l’espace de 245 caractères, Masvidal a fustigé Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC), qualifiant l’ancien challenger du titre UFC de “renifleur d’entrejambe” et de “l’homme le plus fragile et le plus sensible de l’histoire de l’UFC”.

Le tweet était une réponse à une politique récemment mise en œuvre à l’American Top Team, la maison des deux combattants. Selon le propriétaire du gymnase Dan Lambert, les combattants de l’équipe ne seront plus autorisés à se parler des ordures à moins qu’il n’y ait un accord de combat en cours entre eux.

Dans son tweet, Masvidal a déclaré qu’il était toujours autorisé à parler de détritus à Covington, car il ne considère pas Covington comme un combattant. “Je ne peux pas me virer car cette règle était réservée aux combattants”, a écrit Masvidal. “Pas des renifleurs d’entrejambe qui se cassent la mâchoire par d’autres renifleurs d’entrejambe.”

Ni Masvidal ni Covington n’ont encore concouru en 2020. Masvidal a vaincu Nate Diaz par arrêt du médecin lors de la première bataille pour le titre “BMF” à l’UFC 244 en novembre. Un mois plus tard, Covington a perdu contre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman par TKO de cinquième ronde à l’UFC 245.

Le résultat final des deux combats met en place une confrontation estivale entre Usman et Masvidal. La place de Covington dans la photo de titre actuelle de 170 livres reste à déterminer.

Consultez le tweet complet de Masvidal ci-dessous:

.